Millonarios tuvo una noche de ensueño al derrotar a Junior en la final de Superliga y proclamarse con el primer título del FPC, en 2024.

Sin embargo, no todo es color de rosa en la institución bogotana, pues versiones de prensa aseguran que Álvaro Montero y Leonardo Castro podrían dejar el equipo para tomar rumbo al balompié argentino.

(Vea también: Alberto Gamero entró a las páginas doradas de la historia de Millonarios con la Superliga)

Según el periodista Diego Saviola, ‘Leo’ Castro, de 31 años, está en carpeta de River Plate; uno de los clubes históricos de ese país y en el que actualmente juega Miguel Ángel Borja.

La noticia no deja de sacudir a Alberto Gamero, técnico de equipo, quien aseguró en rueda de prensa que su objetivo es mantener la nómina con la que comenzó las competencias de este año.

Y es que para el samario sería un verdadero golpe las posibles salidas de Montero y Castro para Argentina, teniendo en cuenta que son dos de sus figuras y piezas claves en el funcionamiento del equipo.

“Hay una oferta por él y lo primero que se le ha dicho a Montero es que no hay expectativa de soltar a un jugador cuando el torneo comenzó”, dijo.

Y añadió: “Ojalá se tome la mejor decisión para todos, es algo que aún no se ha solucionado. Si me preguntan, no me gustaría que se fuera. Ya empezó el torneo, es complicado buscar arquero ahora, mucho más colombiano porque tenemos tres extranjeros. Ese es mi punto de vista”.