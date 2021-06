Luego del pitazo final que le dio el título al Tolima, pues venció 1-2 a Millonarios en El Campín, los jugadores ‘pijaos’ corrieron por el campo muy felices por darle al club su tercera estrella.

Álvaro Montero, uno de los jugadores más importantes de la plantilla de los tolimenses, no pudo ocultar su felicidad por ganar el trofeo del fútbol colombiano por segunda vez e hizo algo que nunca se había visto en Colombia.

Claramente, al árbitro central no le gustó en absoluto este hecho y aunque duró muy pocos segundos, Ortega puso cara de enfado por este efusivo abrazo.

Álvaro Montero lo soltó y hasta ahí mostraron las cámaras de Win Sports lo que pasó entre estos dos hombres del fútbol. Sin embargo, no deja de ser curioso este hecho del que en pocos días se sabrá si fue informado por el juez o lo dejarán pasar sin problemas.

Posteriormente, en la celebración, Montero le contó a un periodista de ese canal cuál fue la razón para hacer esa acción que ya estaba premeditada.

“El árbitro me estaba afanando para que sacara y yo le dije que cuando se acabara el partido lo iba a abrazar. Así lo hice, pero después le ofrecí disculpas porque no me debo meter con las cosas de su trabajo”, confesó el arquero.