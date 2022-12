La igualdad 1-1 entre Santa Fe y Millonarios, frente a más de 25.00 hinchas en El Campín, fue el último juego de Alfredo Arias al frente del ‘cardenal’.

El entrenador uruguayo será nuevo DT de Peñarol de su país y este viernes tendrá sus despedido con todo el plantel en la sede de Tenjo.

Precisamente, Arias concedió su última conferencia de prensa y una de las preguntas que respondió fue el tema de fichajes, pues ya habría adelantado esta cuestión de cara al 2023.

“No me corresponde a mí dejar nada. Dejé un informe, porque trato de ser profesional y dejé un informe de los jugadores de lo que tenemos en el día a día. Dejamos todo para que el que llegue tenga lo que necesita. No me corresponde pedir refuerzos ni nada”, dijo al respecto.