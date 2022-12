Mientras Independiente Santa Fe busca técnico tras la renuncia de Alfredo Arias, el entrenador uruguayo ya entrena a su nuevo club, Peñarol.

La renuncia de Alfredo Arias del cuadro ‘Cardenal’ ha sido un dolor de cabeza en Santa Fe; ha sido difícil la búsqueda de un nuevo estratega, lo que ha demorado la oficialización de salidas, renovaciones y fichajes.

No obstante, en las últimas horas se llevó a cabo la conferencia de prensa oficial de Alfredo Arias como nuevo DT de Peñarol y allí dio una declaración que cayó mal en la afición de Santa Fe, demostrando que su salida del ‘Cardenal’ era inminente desde meses atrás y o como dijo en su despedida, “que era por la salud de sus padres”.

“No fue para nada difícil decidir sobre la llegada a Peñarol. Yo ya había definido que iba a volver al país a fines de este año tuviera o no tuviera equipo, a pesar de que me quedaba un año y medio más de contrato”, dijo.

