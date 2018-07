El noruego se impuso a los demás embaladores, que al final estuvieron varios metros por detrás del belga Yves Lampaert, que les tomó una ventaja tan grande que parecía que se iba a llevar la etapa. De hecho, estuvo por delante a falta de tan solo 500 metros para la meta. Sin embargo, los especialistas reaccionaron a tiempo y al final la etapa se definió a favor de Alexander Kristoff.

El triunfo del noruego en la etapa no deja de tener cierto componente nostálgico para Colombia, ya que la llegada en esprint era el terreno ideal para que, con un buen desempeño, se impusiera el colombiano Fernando Gaviria. Lamentablemente el antioqueño tuvo que abandonar la carrera antes de llegar a París.

Así se vivieron los últimos metros de la etapa:

📺 3rd stage win on Le Tour for @kristoff87, definitely the most beautiful one! 🇳🇴 🏆

📺 3e victoire d’étape sur le Tour pour @Kristoff87, assurément la plus belle ! 🇳🇴 🏆#TDF2018 pic.twitter.com/DkDUmr3ItK

— Le Tour de France (@LeTour) 29 de julio de 2018