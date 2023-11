Hace unas semanas se conoció el caso del inconveniente que tuvo el creador de contenido alemán con la Federación Colombiana de Fútbol por el uso de la camiseta oficial de la Selección Colombia en sus videos.

Según explicó en su momento, tomó la decisión de crear su propia línea de camisetas con los colores de la bandera y el mapa de Colombia.

De hecho, en unos videos mostró algunos de los modelos que tenía pensados y les pidió a sus seguidores que le ayudaran a escoger el mejor para sacarlo a la venta.

Aunque en principio todo parecía marchar como él quería, este lunes el alemán expuso en sus redes el nuevo problema que le surgió. Según explicó, un proveedor lo contactó con un diseñador para que le ayudara con el tema de los diseños, pero este terminó adueñándose de su idea.

“Me quieren prohibir la venta de mis camisetas y no es la Federación. [El diseñador] se fue a lo escondido a patentar a su nombre estos diseños míos, que yo compré, y ahora me está reclamando derechos de autor. Me están amenazando con sus abogados políticos con que le debo pagar 250 millones de pesos para que me dejen en paz”, aseguró en las imágenes.