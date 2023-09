Al alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández Alzate, no le alcanzó con ser la primera autoridad para lograr acceder a un predio que le pertenece al municipio y terminó ‘negreado’ por los vigilantes contratados por el club Águilas Doradas para evitar que la ciudadanía ingrese a lote público que no le pertenece al club de fútbol.

El hecho ocurrió en la noche de este jueves. Según el alcalde, se disponían a ingresar al predio junto a la Junta Administradora Local del Corregimiento Sur ubicada en La Morelia, para hacer entrega de dotación de los líderes comunitarios. Sin embargo, los porteros por orden de las directivas del club los frenaron en seco y les impidieron ingresar.

Según dijo el alcalde, Águilas Doradas tenía en alquiler la finca de 15 hectáreas llamada La Morelia, pero el contrato de arrendamiento venció en febrero pasado.

Así lo ha hecho saber en repetidas ocasiones el alcalde Hernández. “En atención a las obligaciones contractuales acordadas entre las partes, el vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles N. 1160-06-01-005-2022, feneció el día 8 de febrero de 2023, sin que a la fecha la Señora Paola Andrea Salazar Olano en calidad de representante legal de TALENTO DORADO S.A., haya realizado la entrega del mencionado inmueble al municipio de Rionegro, siendo ocupado en la actualidad la antes mencionada porción del inmueble 020-5232 sin justo título por parte de TALENTO DORADO S.A. desde el día 8 de febrero del año 2023 ‘’, dice la comunicación oficial recibida por parte del club.

Por tal razón, desde esa fecha el lugar viene siendo punto de encuentro de procesos comunitarios. Sin embargo, al intentar ingresar con los ediles, el alcalde recibió por parte de los porteros una respuesta desobligante que vino desde la directiva del club, propiedad del polémico empresario José Fernando Salazar.

Así fue el cruce entre el alcalde de Rionegro y un vigilante de la finca La Morelia, la cual está ocupada por el equipo Águilas Doradas pese a que, según el alcalde Rodrigo Hernández, desde febrero se acabó el contrato de arrendamiento con el club deportivo. #Región23 pic.twitter.com/1x3E6KKssW — Noticias Región 23 (@Region23N) September 8, 2023

“Que al momento me dijeron que no ingresara nadie, solamente le estoy transmitiendo lo que me están diciendo”, dijo el vigilante. “Águilas no es el dueño del predio, no nos puede negar la entrada”, replicó el alcalde, quien reiteró que si la intención entonces del club era “secuestrar los equipos” que tenían en el predio para las actividades comunitarias. Pero de nada valió.

Águilas Doradas no se ha manifestado sobre el hecho, pero lo cierto es que se niega a entregar el predio. En una comunicación previa, las directivas del club dijeron sentir “preocupación y desacuerdo” por las querellas para “sacar a nuestro equipo de su sede de entrenamiento”.

Alegan que “han construido una comunidad alrededor de nuestro equipo y su mudanza tendría un impacto emocional y económico significativo”. Insisten en que las instalaciones que hoy ocupan fueron “cuidadosamente seleccionadas y adaptadas para maximizar el rendimiento de los jugadores”. Y piden buscar “alternativas” que no perjudiquen “su pasión”.

Los encontronazos entre la actual alcaldía de Rionegro y Águilas Doradas vienen desde hace varios meses. Al club se le volvió costumbre reclamarle a la administración municipal más recursos y gabelas merecidas, según ellos, por sus resultados deportivos.

Hay que recordar que en abril pasado el entonces técnico Lucas González, criticó el cierre de una tribuna que impidió que el club tuviera mejores ingresos por taquilla en el juego ante los cardenales.

“No estoy seguro si esta tribuna de acá arriba tendría que estar cerrada, es algo que no nos gusta. En algún momento escuché yo al profesor Leonel Álvarez, cuando estaba acá, hacer algunas declaraciones por la falta de apoyo que había —entiendo que es de la Alcaldía—, y ahora lo siento yo como entrenador”, dijo González, refiriéndose a las fuertes críticas que lanzó también el extécnico de Águilas directamente contra el alcalde Rodrigo Hernández Alzate.

El alcalde Hernández contrapunteó y señaló que el cierre de la tribuna obedecía a riesgos estructurales. Y sobre la supuesta falta de apoyo les recordó que “la administración municipal, de manera gratuita, durante el año 2020-2021 le dio las instalaciones de La Morelia en Llanogrande totalmente gratis, la cual está ubicada en la mejor tierra de Rionegro.

Luego de 2022, después de un requerimiento de la Contraloría, arrendamiento muy inferior a lo que hay que pagar; estamos hablando de 11 millones de pesos, donde es una tierra que puede tener un arrendamiento entre los 35 y 40 millones de pesos. ¿No es ese un apoyo que le estamos dando al equipo?”, recalcó.

Además, cuestionó al club señalando que esta alcaldía pone la seguridad y logística para que el club oficie en el Alberto Grisales lo cual demanda una inversión de más de 1.000 millones de pesos.

El tema ha llegado a niveles tan insólitos que es un secreto a voces que el dueño del club, José Fernando Salazar, hizo que todo el plantel inscribiera su cédula en Rionegro para poder votar en las próximas elecciones.

Por ahora, no se sabe si el club entregará o no el predio que le pertenece al municipio. Y lo cierto es que Hernández, como primera autoridad del municipio, quedó bastante mal parado al no lograr pasar ni de la puerta y frenado por vigilantes a punta de razones a distancia.