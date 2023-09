Mateo Puerta, lateral de Águilas Doradas, habló ante los micrófonos e hizo una revelación sobre sus inicios deportivos en la que Atlético Nacional se vio involucrado y no precisamente en buenos términos.

El jugador de Águilas Doradas es para gran parte de la opinión, uno de los mejores laterales derechos con proyección que milita en el rentado local, teniendo destacadas actuaciones en los compromisos.

Sin embargo, al principio no todo fue felicidad para Mateo Puerta, quien reveló ante los micrófonos de Antena2RCN su pasado con Atlético Nacional en los inicios de su carrera deportiva, que aunque comenzó de buena forma, su situación dio un giro inesperado debido a un acto de rebeldía del jugador.

“Fui capitán de Nacional desde la sub 13 hasta la sub 17, pero por un impulso y un mal resultado me sacaron del equipo, por eso tuve que irme al Club Estudiantil y de ahí a Cortuluá para debutar como profesional”, manifestó Puerta.