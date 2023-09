Alfredo Arias está pasando por su tercer ciclo en el fútbol colombiano como entrenador luego de dirigir a Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

Ahora está con Independiente Medellín, elenco con el que hace una excelente campaña. Incluso la gran mayoría lo da como favorito al título por la nómina y la forma como está jugando.

De momento, los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias son terceros con 16 puntos. Solo han perdido un partido y justamente fue ante Santa Fe. En las últimas horas habló con el programa 100 % Deporte (Sport 890) y allí dijo a cuáles clubes no dirigía por aquello de los valores y principios.

“Yo ya no puedo dirigir a Nacional (Uruguay). Jugué en Nacional, me inicié en Nacional, luego pasé a Wanderers, Peñarol y al fútbol internacional. Hace poco me llamó Barcelona de Guayaquil y todavía no siento que pueda dirigirlo porque dirigí y salí campeón con Emelec”, dijo Arias.