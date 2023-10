Millonarios es uno de los equipos que, prácticamente, ya está clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, pero igual no es oficial porque si no consigue un punto más en los dos partidos que le quedan y los resultados de otros equipos se dan, aún podría quedar por fuera.

(Ver también: Qué equipos pueden entrar a cuadrangulares de Liga BetPlay: Junior puso a apretar a varios)

Por eso, el partido con Boyacá Chicó era importante, ya que si conseguía la victoria podía ir a Cali a enfrentar al América con toda la tranquilidad, pero como empató 1-1, el técnico Alberto Gamero quedó en aprietos y por eso tendrá que tomar una decisión con su nómina, recordando que igual tiene la semifinal de la Copa Colombia contra el Cúcuta Deportivo.

Ahora, hay que destacar que aunque no ganó, Millonarios igual podría conseguir la clasificación de forma oficial si Alianza Petrolera no le gana a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, pero es una posibilidad que, según explicó Gamero, no variaría sus planes.

Sobre esta situación, Gamero dijo: “Por eso queríamos clasificar directamente. Ahora tenemos jueves, viernes, sábado y domingo para mirar. Vamos a hablar con el grupo y vamos a ver si hacemos unas unos exámenes de CPK para ver cómo cómo están los jugadores también”.

Lee También

“Lo que sí puedo decir es que pase lo que pase (si se consigue la clasificación o no), tendremos que llevar un grupo muy alterno a Cali, muy alterno. No vamos a buscar jugadores que juegan seguido , porque tenemos la oportunidad de que jueguen otros que no tienen tantos minutos, entonces vamos a mirar, pero indudablemente que para el lunes tendremos una nómina mixta, alterna”, concluyó el samario en rueda de prensa.

Cabe destacar que los únicos equipos de la Liga BetPlay que aún tienen dos partidos pendientes, después de la fecha que se está jugando esta semana, son justamente Millonarios y América, ya que tienen un duelo aplazado de hace unas semanas. América ya tiene su clasificación, pero Millonarios aún no y por eso el partido del lunes 30 de octubre será tan importante.

(Ver también: Qué necesita Millonarios para clasificar a cuadrangulares; ‘tarea fácil’, pero tiene bajas)

Por su parte, en la última fecha, que se jugará con todos los partidos a la misma hora, Millonarios visitará a La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo, mientras que América recibirá a Bucaramanga. Para estos compromisos, Dimayor aún no ha dado fecha ni hora.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.