Según el empresario, Juan Carlos Osorio y su representante, Rubén Caicedo, lo presionaron para que les diera una comisión en 2014 por la llegada del delantero paraguayo Pablo Zeballos a Atlético Nacional, club que el risaraldense dirigía en ese entonces.

“La venta se había pactado en 3 millones de dólares y se hizo solamente por un millón y medio; entonces ellos me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba un documento, la venta no se haría”, señaló inicialmente González Zelada en declaraciones destacadas por Mediotiempo.com.

Y continuó: “Como no soy ‘Caperucita Roja’, firmé un documento por 450 mil dólares que yo les iba a traspasar, pero ese documento no tenía ningún valor comercial ante la Fifa, ante la justicia civil de ningún país, ni ante el TAS”.

En consecuencia, González Zelada anunció que prepara una demanda que presentará ante la Fifa pidiendo que Juan Carlos Osorio sea inhabilitado de por vida por estos hechos.

Osorio acaba de dejar su puesto como seleccionador nacional de Paraguay, cargo en el que duró 5 meses y del que salió aduciendo inconvenientes familiares.