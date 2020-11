La carrera de este domingo en la Fórmula 1 estuvo muy accidentada. A primera hora, el francés Romain Grosjean, del equipo Haas, se chocó contra un muro de contención y su vehículo se prendió en llamas dejando unas aterradoras imágenes.

Luego de un tiempo, la competencia se reanudó, pero en las primeras vueltas hubo otro accidente que obligó a detener todo de nuevo.

En una curva, Daniil Kvyat, corredor del Renault, chocó por detrás al canadiense Lance Stroll, del Racing Point. El vehículo de norteamericano voló y quedó de cabeza con él adentro, pero no le pasó nada.

Por este accidente, la carrera se tuvo que volver a detener y aunque los choques son normales dentro de este tipo de competencias, esta pista de Bahréin pasará a la historia por estos hechos.

En redes sociales y las cuentas oficiales de la F1 se compartieron detalles de lo que pasó en este choque:

⚠️ SAFETY CAR ⚠️

Stroll has crashed

The Canadian has radioed the team to say he is ok and he’s out of car #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/C6fRGPjBL3

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020