En el programa Equipo F, de ESPN, William Vinasco fue uno de los invitados para recordar el partido de ese 5 de septiembre de 1993. Entre sus varias anécdotas se destacó la de una señora a la que obligaron a sentarse en un palco cercano al de los periodistas por gritar el primer gol de Colombia, pero que se desató cuando llegó el tercero gritándoles “mátenme hijue…”.

Sin embargo, de lo que también lo marcó fue cómo el tulueño salió a provocar a la gente en pleno estadio Monumental de Núñez antes del juego: “El primero en salir, antes de cambiarse, fue el ‘Tino’ Asprilla“.

“Nos acababan de entregar las famosas panelas, los celulares motorola que nos dieron en Estados Unidos a jugadores y periodistas”, prosiguió Vinasco, recordando que el futbolista lo llevó al partido, lo sacó estando en medio del campo, “se fue a uno de los palos, se recostó junto a él y empezó a hablar por celular”.

“Fue impresionante”, contó el narrador, pues en ese momento le llovían “los madrazos, insultos y chifladas”, por lo que Asprilla “estaba haciéndolo a propósito y provocando a la gente”.

“Nunca pasó por mi cabeza un marcador similar”, contó, pero reconoció que “a medida que se fue dando el partido, cuando llegó ese primer gol, nació una ilusión”.

Asimismo, le quedó en la memoria cómo los argentinos, empezando por Diego Armando Maradona, que no pudo jugar y estaba en la tribuna, “se levantaron, aplaudieron y despidieron con honores a nuestra selección”.

‘Tino’ Asprilla respondió a insultos antes del 5-0 prometiendo dos goles, y cumplió

En ese mismo programa, Asprilla recordó el mismo episodio y dijo que el teléfono era de los de antena enorme “y que la batería era más grande”. Asimismo, recordó que el que se lo dio fue su representante, el argentino Gustavo Mascardi, con quien se fue a celebrar después de la victoria.

“Me mandó ese teléfono para estar en contacto, pero era el teléfono de la Selección“, contó. “Yo le prestaba a todos el teléfono para que todo mundo llamara a su casa”.

El día del partido el ‘Tino’ recordó cómo fue la llegada: “La bulla era impresionante y yo estaba acostumbrado a que en Italia yo siempre salía a mirar cómo estaba el campo, si estaba mojado, alto, bajito, a ver qué tapones le colocaba a los guayos para jugar”. El ruido no le impidió salir, pese a que le advirtieron que no lo hiciera: “Yo era muy despistado en esa época, y en esta también”, se burló.

“Voy en la pista y empieza ese estadio a gritarme de todo… Negro, de todo me gritaban”, dijo. Eso pasó justo antes de que le entrara una llamada: “Escuchaba que me pitaba algo en el bolsillo. Cuando miro esa panelota, era Mascardi… Me llamaba porque me lo dio él, nadie más tenía ese número”.

“En la mitad de la cancha yo ‘¿aló?, ¿si?’. –’¿Qué hacés pelotudo, entrate que te están gritando de todo’–”, le dijo el empresario, pero a Asprilla se le ocurrió una de las suyas: “Mire lo que voy a hacer”, contestó.

“Me volteo en la mitad, le grito al estadio y digo ‘yo aquí hago dos goles’, y usted sabe que yo cumplo las promesas”, concluyó su relato.