César Augusto ‘Tuto’ Camargo falleció el 12 de agosto de 2023, a sus 54 años y por un problema pulmonar y un trombo que lo había llevado a estar en coma inducido. Aunque tuvo muchas participaciones en medios y diferentes roles en emisoras de radio, no hay duda de que sus aguinaldos navideños lo posicionaron como uno de los locutores más reconocidos en Colombia.

Ese formato de concurso se hizo muy popular entre los oyentes y se escuchaba a gran volumen en el transporte público, locales comerciales y en casas de familia. Incluso, se creó una rivalidad entre el programa que hacía ‘Tuto’ en Tropicana Estéreo con el que hacía William Vinasco en Candela Estéreo.

Lo que muchos no saben es que Camargo inició en el mundo de la radio con Vinasco y así lo cuenta el experto en radio y medios, Edgar Hozzman en una de las entradas de su blog ‘Pantalla & dial’: “Su primer modelo radial fue Armando Plata, más tarde hizo su primera escuela radial al lado de William Vinasco. Para luego integrarse a la generación de ‘disjokeys’ que animaron los años ochenta y noventa”.

William Vinasco habló del origen de los ‘aguinaldos en estéreo’

Según la historia que relató en diciembre de 2022, William Vinasco fue el que dio lugar a este estilo de concurso en la radio colombiana y buscaba que el juego del ‘Sí y no’, que era tradicional entre amigos durante la época de Navidad, llegara a los medios:

“Hace 50 años, una noche, como locutor, se me ocurrió llevar a la radio uno de los juegos más populares entre las familias en Navidad. Abrí los teléfonos en la emisora para jugar con los oyentes: ‘Quien diga sí, pierde’. Y eso cambió las Navidades en nuestro país, así nació ‘aguinaldos en estéreo’…”.

Así habló Vinasco, director y reconocido personaje de Candela Estéreo, sobre el concurso para sus oyentes que abrió la competencia con otras emisoras.

‘Tuto’ Camargo contó su historia con los aguinaldos en Tropicana Estéreo

En una entrevista que le hicieron a ‘Tuto’ en el programa de las mañanas de Tropicana, también en diciembre de 2022 y con motivo del inicio de los aguinaldos en esa emisora, contó las diferentes etapas que tuvo de este concurso en la tradicional emisora. Empezó hablando de esa primera experiencia:

“En Tropicana los empecé a hacer en el año 1991… Tropicana se llamaba Bienvenida Estéreo, le cambian [el nombre] en 1989… A los 2 años estaba jugando aguinaldos con los oyentes y duré unos 3 años…”.

Después se dio la salida de ‘Tuto’ de Tropicana y unos años más adelante volvió a ser contactado y volvieron los aguinaldos a esa emisora: “Me llama Jota Fernando Quintero [en 1999] más o menos… Tuve de director a Jota Fernando Quintero, después a Vicente Moros, después estuvo ‘Toño’ Casale… Todo el tiempo los aguinaldos hasta que arranqué y me fui para La Joya, la emisora mía y de ustedes”.

Esa segunda temporada fue hasta 2012, cuando ocurrió una nueva salida de Camargo de Tropicana, esta vez para su propia emisora llamada La Joya. Pero hubo una tercera etapa que se da en 2021 y apenas tuvo 2 Navidades, ya que la muerte de ‘Tuto’ pone a pensar a muchos sobre si retomarán el proyecto en diciembre de 2023 o si regresa Rafael Narváez, como lo hizo en años anteriores sin Camargo.

Así contó el propio ‘Tuto’ Camargo las razones para regresar a la competencia decembrina con los aguinaldos:

“El año pasado comenzamos [la tercera temporada]… Muchas veces me habían dicho, otros directores de Tropicana, que por qué no volvía a hacer los aguinaldos y no me parecía mucho el proyecto. Hasta que se llega a un acuerdo con los socios de La Joya y permiten que venga a hacer los aguinaldos en Tropicana”.

Así eran los aguinaldos con ‘Tuto’ Camargo en Tropicana Estéreo

En plataformas y canales digitales no hay mucho registro de lo que era el concurso que conducía ‘Tuto’ Camargo en los primeros años. Pero la dinámica era la misma y el locutor lo explicó así: “Son 120 segundo sin decir la palabra ‘Sí’… No se puede demorar la persona, no puede decir ‘ajá’ ni ‘ejé’… Tengo que estar muy pendiente y concentradito”.