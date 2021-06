En Chile hay mucha incertidumbre por la situación que se vive en el hotel de concentración de la selección en Cuiabá, en Brasil, donde los jugadores habrían roto la burbuja con la que se juega la Copa América 2021.

El entrenamiento pactado para este domingo no se realizó y en la tarde habrá una rueda de prensa a la que asistirán Martín Lasarte, el entrenador , y Claudio Bravo, el capitán.

Según informó La Tercera, medio chileno, desde la Conmebol están molestos con la ‘Roja’ porque se conocieron imágenes de un peluquero al interior de la concentración del equipo, es decir, se habría roto la burbuja con la que se juega esta edición de la Copa América.

Todo nació porque se conocieron imágenes en las que le están cortando el pelo a Arturo Vidal y por eso representantes de la entidad que rige el fútbol suramericano inició una denuncia contra la delegación que dirige Martín Lasarte.

Por esta infracción, añade La Tercera, la Conmebol podría imponer una multa de 30 mil dólares y el entrenador está muy molesto con Vidal y Gary Medel, de quien también hay imágenes junto a este peluquero brasileño que ingresó hasta las habitaciones del hotel.

A la par de esta situación, otros medios dieron a conocer que supuestamente los jugadores de Chile no solo se reunieron con este peluquero, sino que también ingresaron mujeres para realizar una fiesta clandestina en una de las habitaciones del hotel.

Marca dio a conocer que Jean Meneses, Guillermo Maripán, Arturo Vidal, Gary Medel, Pablo Galdames, Pablo Aranguiz y Eduardo Vargas, todos titulares y de jerarquía, son los nombres vinculados a esta fiesta que habría roto con todo lo establecido en el protocolo de la Conmebol.

Hasta el momento no se conocen imágenes de esta situación, pero los chilenos no descartan que sea cierto por el pasado caudaloso de los futbolistas de ese país, quienes ya han protagonizado otros escándalos durante eventos de gran importancia.

Arturo Vidal, uno de los implicados y que tiene una relación sentimental con una mujer colombiana desde hace algunos años, publicó unas historias en su Instagram acompañándolas de una canción que dice:

“El envidioso quiere verme mal, jajaja… tranquilo, chorro e’ cabrone’ de ninguno me vo’a dejar cuando llego a la disco pido cien botella’, doscienta mujere’ que andan en la de ella, los mío brillando, más que una estrella no miren pa’l la’o, porque si no te estrella”.