Con los nuevos casos, el total de personas que dieron positivo por COVID-19 desde que arrancó la Copa América de Brasil sube a 65 entre todos los miembros de las delegaciones de equipos participantes, incluyendo a personal operativo, prensa e invitados especiales, entre otros.

La comisión médica de la organización deportiva informó que se realizaron 5.498 tests de PCR (hisopado nasofaríngeo), de los cuales 5.393 resultaron negativos.

Del total de positivos, 46 corresponden a miembros del staff-estadio, staff-Conmebol y equipo arbitral, y 19 a miembros de delegaciones oficiales.

No obstante, el informe no identifica a los jugadores que contrajeron el virus, pero Venezuela, Bolivia y Chile han reportado casos de futbolistas, igualmente sin develar sus nombres. Hace casi una semana, Colombia registró dos casos que no eran jugadores.

En un comunicado, la Conmebol remarcó que la entidad “aplica estrictamente” el protocolo de recomendaciones médicas, en comunicación permanente con las autoridades sanitarias brasileñas.

El pasado 28 de abril, le confederación recibió 50.000 vacunas Sinovac de China para ser aplicadas a los deportistas involucrados en la Copa América, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, así como a los equipos de la ligas femeninas y masculinas de la región.