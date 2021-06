green

La carrera de Luis Suárez tiene una valiosa influencia de la pareja del futbolista. El delantero que comenzó en Nacional de Montevideo y dio el salto a Países Bajos estuvo junto a su actual esposa desde que militó en Groningen y en adelante cuando pasó por Ajax, Liverpool, Barcelona y, ahora, en Atlético de Madrid.

Esta mujer es la fiel referencia de aquel dicho que pregona que “detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”. En su caso, toda la trayectoria del atacante es un muestra de eso.

¿Quién es la esposa de Luis Suárez?

La relación de Sofia Balbi y el futbolista comenzó desde la adolescencia en 2001, cuando él tenía 15 y ella 13 años y ambos vivían a una distancia de 24 kilómetros, según cuenta el diario La República de Perú, que añade que la mujer nació el 10 de noviembre de 1989 en Montevideo (Uruguay).

Suárez reconoció en una entrevista con el canal 10 de Uruguay, replicada por el portal Goal.com, que en buena parte su actual pareja tuvo una influencia muy importante para su crecimiento personal.

“En mi casa faltaba de todo. Nunca me faltó un plato de comida, pero no me avergüenzo de decir que con 11, 12 o 13 años me iba a cuidar autos con mi abuelo para llevar algo de plata a mi casa. Sofía sabe lo que me ayudó y por el camino por el que me ha llevado. Me hizo ver que yo no era un burro, solo que no tenía ganas de hacer las cosas. Me animaba a hacer los deberes”, relató el jugador.

Esta es una imagen de Suárez junto a su esposa cuando eran adolescentes que el futbolista compartió en su Instagram:

El matrimonio de la pareja se realizó en 2009, en un amor que queda en evidencia en las imágenes del Instagram de la esposa:

¿Cuántos hijos tienen Luis Suárez y su esposa?

El jugador de la Selección de Uruguay y Sofía Balbi tienen tres hijos: Delfina (nacida el 5 de agosto de 2010), Benjamín (26 de septiembre de 2013) y Lautaro (26 de septiembre de 2013).

La familia ha compartido los éxitos en la carrera del futbolista, en especial en su paso por Barcelona y ahora con Atlético de Madrid, en el que fue campeón de la Liga de España en su primera temporada con el club. Así mostraron en Instagram su festejo en familia:

Estos son algunos momentos compartidos por Sofía Balbi en familia desde su Instagram:

La amistad de la esposa de Luis Suárez y la de Lionel Messi

Sofía Balbi y Antonella Roccuzzo forjaron una gran relación cuando ambos jugadores coincidieron en Barcelona, donde fueron campeones cuatro veces de la Liga en España (2015, 2016, 2018 y 2019) antes de la salida de Suárez al Atlético de Madrid.

Ambas compartieron un negocio de franquicia de zapatos para mujer que duró dos años, pero que tuvo que cerrar debido a pérdidas, según contó el diario La Vanguardia de España.

A pesar de la distancia, la amistad se mantiene y así lo reconoció la esposa de Messi en su Instagram: