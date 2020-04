View this post on Instagram

Maneja tu plata como se te dé la gana y revisa en qué te la gastas en el historial de tu app 📲. . Recuerda que cada mes el historial se reinicia, si necesitas el extracto completo de tus gastos haces lo siguiente 👇: . 1. Entra al app en el menú hamburguesa 2. Haz clic en “Tu cuenta” 📲 3. Pedir certificados y extractos (te aparecen por mes) 🧾 4. Te llegarán a tu correo 📥 5. O escríbenos a servicio@movii.com.co 😉