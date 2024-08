La licencia de conducir es un documento esencial para muchos, pero no todas las personas cumplen con los requisitos necesarios para obtenerla. Diversos factores, como enfermedades crónicas, trastornos neurológicos o discapacidades físicas, pueden limitar la capacidad de un individuo para conducir de manera segura, entre otras más, puesto también lo ha indicado en diversas resoluciones el Ministerio de Transporte.

Pues hay que tener en cuenta que las que más anularían también el proceso de renovación están ligadas con el área física, motriz y nerviosa, de hecho, también es importante tener en cuenta cuánto dura la licencia de conducción para personas mayores de 70 años.

¿Qué personas no pueden tener licencia de conducir?

Estas son las distintas enfermedades:

Capacidad de visión

Pues las principales a evaluar son la visión de lejos y de cerca, pues principalmente la miopía o el astigmatismo que no superen el 0.1 sin tener ningún tipo de lente, si es mayor, hay que usarlo, si no, no es posible.

Capacidad auditiva

Si no cumple con los resultados del examen correspondiente, se le solicitará al conductor unos audífonos o implantes auditivos para ser aceptado como persona apta para conducir, de lo contrario, no se le dará.

Capacidad mental y de coordinación motriz

Estas enfermedades están relacionas con el sistema nervioso y muscular:

Enfermedades encefálicas y medulares.

Epilepsia.

Vértigo.

Esquizofrenia.

Demencia.

Trastorno disociativo.

Bipolaridad.

Capacidad física general

Son enfermedades o cirugías que inhabilitan totalmente a la o el conductor para manejar:

Tener un marcapasos.

Haber pasado por un trasplante renal.

Padecer trastornos de coagulación.

Bajos niveles de glóbulos blancos.

Estar pasando por tratamientos quimioterapéuticos.

Hipertensión arterial.

Sufrir trastornos del sueño.

Tener trastornos pulmonares crónicos que afecten principalmente el diafragma.

Tipos de diabetes que provoquen inestabilidad metabólica.

que provoquen inestabilidad metabólica. Haber presentado cuadros recientes de hipoglucemia.

Presentar enfermedad de Addison o el Síndrome de ‘Cushing’.

(Vea también: ¿Qué significa la señal de tránsito con símbolo negro que se hunde? Saberla evitará daños)

¿Qué revisan en examen médico para licencia de conducir?

Generalmente, se revisan los siguientes aspectos: