La revisión técnico-mecánica es un procedimiento obligatorio que se debe realizar cada año para todos los vehículos automotores.

Esto con el fin de garantizar que el vehículo funcione adecuadamente y pueda transitar por las vías del país sin tener riesgos de que pueda ocurrir algún accidente de tránsito por alguna falla mecánica.

De igual manera, existen casos en los que las personas, por diferentes motivos, no realizan la revisión técnico-mecánica del vehículo, por lo que puede obtener una multa de tránsito en caso de que las autoridades lo detengan.

Esta es la multa por no realizar la revisión técnico-mecánica en Colombia

De acuerdo con el portal web R5, si no se cumple con la revisión técnico-mecánica la multa será de 15 SMDLV, es decir $ 650.000 para el 2024.

Si el conductor realiza el curso pedagógico y paga dentro de los primeros 5 días hábiles, se podrá reducir a $ 325,000. En cambio, si lo hace del 6 al 20 en día hábil, pagará un total de $ 326,350.

Sin embargo, lo ideal es que cada conductor evite esta multa por no tener técnico-mecánica, también llamada C 35, y que pueda movilizar su vehículo. Es algo a lo que se debe estar atento, según el tipo de vehículo que se tenga, ya sea particular, vehículos públicos o motocicletas.

Esta revisión técnico-mecánica se debe realizar con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los componentes del automotor.

Para evitar este tipo de comparendos, realice el procedimiento en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizados. Estos centros están certificados y solo se debe presentar la licencia de tránsito y el Soat vigente.

Con lo anterior, este es el precio para realizar la revisión técnico-mecánica en Colombia:

Motos: $ 189.466

Livianos: $ 283.700

Pesados: $ 423.507

¿Qué otras consecuencias pueden tener no tener la revisión técnico-mecánica al día?

Además de la multa económica, no tener la revisión técnico-mecánica al día puede acarrear otras consecuencias como:

Inmovilización del vehículo : Los agentes de tránsito tienen la autoridad para inmovilizar el vehículo y llevarlo a los patios, lo que implica el pago de una tarifa adicional por día.

: Los agentes de tránsito tienen la autoridad para inmovilizar el vehículo y llevarlo a los patios, lo que implica el pago de una tarifa adicional por día. Riesgos para la seguridad vial: Un vehículo que no ha pasado la revisión técnico-mecánica puede presentar fallas mecánicas que pongan en riesgo su vida y la de los demás usuarios de la vía.

¿Cómo pagar el comparendo?

Si ya tiene la multa por técnico-mecánica, lo más recomendable es que la pague lo antes posible de esta manera:

En la página web del SIMIT deberá acceder y presionar en el apartado de “Estado de cuenta”.

Introduzca el número de placa o el número de documento, ya sea cédula o pasaporte.

Seleccione los comparendos que debe pagar y las multas que estén pendiente de pago. Tendrá opciones para ver los registros, pero puede seleccionar solo el comparendo por técnico-mecánica, si es lo que cancelará.

Presione en el botón de “Pagar” y de ahí será dirigido a la plataforma de pago.

Llene los datos correspondientes y finalice el proceso.

Finalmente, este tipo de multa se puede pagar también en cualquiera de las oficinas del Banco Caja Social, el Banco de Occidente y en los almacenes del Grupo Éxito.

