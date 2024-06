El tema de la gasolina ha sido uno de los más discutidos a lo largo del año en Colombia, ya que ha venido subiendo su precio de gran manera y por eso es que muchos han renunciado a la idea de comprar carro y prefieren tener una moto o incluso una bicicleta.

Otros, los que ya tenían carro, han buscado trucos y estrategias para ahorrar lo más que se pueda y así no tener que gastar tan seguido en este aspecto, ya que no es económico y muchas veces el salario no alcanza.

Ahora, hay unos que usan el carro tanto hasta el punto de que se prende el testigo de que la gasolina ya se va a agotar y ahí sí tanquean, sin saber que le están haciendo un daño grande al carro y que en verdad están gastando más dinero.

Por qué no dejar que el tanque de la gasolina se desocupe

Tal como explicó el medio Autoland, que es experto en recomendaciones para los carros, esto tiene consecuencias en la bomba de la gasolina, el motor y en la economía del dueño del vehículo.

Lo primero, y quizá más grave, es que cuando se deja bajar mucho el combustible la suciedad y los sedimentos pueden entrar al tanque, lo que obstruirá los filtros y por eso se afecta el paso de gasolina al motor, lo que hace que se afecte el rendimiento y se aumente el consumo.

Además, cuando se deja bajar tanto la gasolina, la bomba se verá afectada, puesto que esta está diseñada para trabajar con el tanque lleno, por lo que después de un tiempo tocaría cambiarla y esa no es una reparación sencilla ni económica.

Por otro lado, tenga en cuenta que el dejar bajar tanto la gasolina le hace gastar más, ya que si mantiene el tanque lleno le durará más el combustible y el medidor no se bajará tan rápido como si lo mantiene a medias.

Finalmente, tenga en cuenta que si va en carretera o algo por el estilo, la posibilidad de quedarse completamente sin gasolina es real y encontrar una bomba podría no ser un tema sencillo, por lo que deberá pedir ayuda de un mecánico o del seguro del carro.

Por eso lo recomendable es estarle poniendo gasolina de forma regular al vehículo para que la bomba, el motor y el resto de elementos del carro no sufran afectaciones y que así también su bolsillo se vea beneficiado.