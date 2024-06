Manejar en las noches es uno de los planes favoritos de muchas personas en Colombia, pues hay menos tránsito, la vía está más despejada y por eso se puede andar de una forma más tranquila.

Sin embargo, hay un problema y es que muchas carreteras del país no tienen buena iluminación, por lo que hay que andar despacio para no salirse del camino o coger una curva como no debería, lo que podría ocasionar un accidente bastante fuerte.

Para evitar ese tipo de situaciones es que existe el famoso ojo de gato, el cual muchas personas ignoran sin saber que cumple un papel muy importante en la seguridad vial de los conductores.

Qué es el ojo de gato en las carreteras

Los ojos de gato son estos topes que se encuentran en las vías y que son reflectivos, los cuales tienen como objetivo principal demarcar la vía por la que van las personas para que no se salgan nunca del camino.

Estos elementos suelen estar ubicados tanto en la mitad de la calle para que alumbre en ambos sentidos, pero también a los lados y en las paredes que están a lo largo de la carretera.

Ahora, además de cumplir con este objetivo de mostrar cuál es la ruta a seguir cuando hay poca luz, al ser elevados estos topes tienen otra función y es evitar que los conductores se duerman, pues cuando el carro pasa por encima se crea una vibración que hace que el piloto se despierte y se mantenga firme con sus ojos en las vías.

Es por eso que este es uno de los elementos más importantes en las vías, ya que ayuda a salvar muchas vidas durante el año pese a que algunos lo ignoran cuando van por el camino.

Por qué los topes de la carretera se llaman ojo de gato

Tal como explicó el diario Parabrisas, este fue un invento del británico Percy Shaw, quien en 1933 iba por un carretera muy oscura y se dio cuenta que lo único que iluminó su camino fueron los ojos de un gato que estaba por ese sector.

Esto lo inspiró a crear este elemento que cambió la seguridad vial en el mundo y por eso se convirtió en un multimillonario, hasta que murió en 1976.