La Oragnización Metereológica Mundial (OMM) confirmó que ya comenzó oficialmente el fenómeno de El Niño, un evento climático que puede generar tanto intensas lluvias como fuertes olas de calor y sequías. En Colombia, por ejemplo, se presentará la segunda situación, principalmente en la región Caribe, la región Andina y el sur del Pacífico.

Estas altas temperaturas que se esperan en las próximas semanas en el país perjudicarán a varios sectores, tanto de la energía como de la agricultura, pero también afectará a los vehículos en sí.

El calor hace que el combustible dure menos y, con el alza del precio de la gasolina mes a mes, este es un problema que puede afectar a los propietarios de los vehículos en el país.

Por qué el calor afecta a la gasolina en los carros

Las altas temperaturas afectan tanto en el consumo de la gasolina como en la potencia del motor, ya que, tal como explica la página experta en carros Nexu, los motores necesitan oxígeno para funcionar, pero si el aire está caliente, el proceso de mezcla no se hace con facilidad. Es decir, al no hacer la mezcla de manera eficiente, se necesita más gasolina para funcionar y el motor no tendrá la suficiente fuerza.

De hecho, según la página, cuando el carro está expuesto a altas temperaturas, de 30 grados o más, el consumo puede aumentar hasta en un litro por cada 100 kilómetros.

Además, al ser la gasolina un líquido, según explica la Revista Motor, al estar expuesta a altas temperaturas también se puede comenzar a evaporar, por lo que también hace que se gaste más rápido.

Por otro lado, a parte del funcionamiento del motor y los componentes de la gasolina, cuando hay mucho calor en el ambiente es necesario prender el aire acondicionado o bajar las ventanas, lo cual también tiene incidencia directa en el consumo del combustible.

Cuando se prende el aire acondicionado, este hace que el motor trabaje más, por lo que necesita más gasolina y así mismo se verá reflejado en el gasto. Por otro lado, si decide bajar las ventanas, pero va a viajar a altas velocidades, por ejemplo, esto le representa una resistencia al vehículo, por lo que para llegar a la velocidad deseada necesita de más trabajo y fuerza, lo que se traduce en más gasolina.

Trucos para que el calor no afecte tanto a la gasolina

Hay varios trucos que han adoptado los conductores para que el clima y la temperatura afecten lo menos posible el consumo de la gasolina, como por ejemplo: