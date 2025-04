Las motos en Colombia continúan tomando fuerza y se siguen posicionándose como uno de los medios de transporte favoritos para adquirir un vehículo. Esto queda demostrado en el informe mensual de la Andi y Fenalco, en el que se evidencio un importante crecimiento en la compra de motocicletas durante marzo de 2025.

En total, se matricularon 84.226 motos en marzo. En comparación con el mismo mes de 2024, hubo un crecimiento del 45,76 %. Además, durante 2025 la compra de estos vehículos sigue creciendo, pues de febrero a marzo también hubo un incremento, esta vez del 4,52 %. En febrero de este año, 80.500 motos nuevas se registraron en todo el país.

Motos más vendidas durante marzo 2025 en Colombia

AKT fue la marca favorita por los colombianos para comprar una moto nueva en marzo. Lideró el mercado con el 16,52 % de las motocicletas vendidas. Yamaha perdió el primer lugar, que había ganado en febrero, y vendió el 16,30 % de los vehículos adquiridos en marzo. Suzuki fue tercera con el 15,81 %.

Modelos de motos más vendidas Unidades AKT AK125NKD EIII 7.016 motos vendidas Bajaj CT100 ES SPOKE 3.522 motos vendidas Yamaha GPD155-A (NMAX155) 3.119 motos vendidas Suzuki GN 125 3.080 motos vendidas Bajaj CT100 KS SPOKE 2.943 motos vendidas

En este ‘ranking’ se ve el liderazgo que impuso AKT con su modelo NKD, que le saca casi el doble de unidades vendidas en marzo a su inmediato perseguidor, la Bajaj CT100 ES SPOKE. A su vez, llama la atención que Bajaj tenga dos motos en el top 5 y no haya logrado entrar en las tres marcas más vendidas del mes.

¿Cuál fue la moto que más creció en ventas?

Por otra parte, la marca Hero fue la que más creció, en comparación a marzo de 2024, con un incremento del 122,03 % en sus ventas. Kymco fue otra marca que aumentó con un 83,98 %.

Cundinamarca volvió a ser el departamento donde se registraron más motos durante marzo de 2025, con el 18,62 % de las compras. Antioquia y Valle del Cauca completan el listado con el 16.28 % y el 10,41 %, respectivamente. En cuanto a municipios, Sabaneta, en Antioquia, reportó 6.704 motos nuevas registradas, luego está Funza (Cundinamarca) con 5.025 y El Cerrito (Valle del Cauca), con 3.659 inscripciones de motos nuevas.

¿Cuánto vale la AKT NKD125, la moto más vendida en marzo de 2025?

La AKT NKD125 tiene un precio de 4’890.000 pesos con cualquier medio de pago. Esta es una de las motos de 125 c. c. más baratas del mercado y rinde entre 60 y 70 kilómetros por cada galón de gasolina. Es ideal para manejar en la calle, pues su tamaño permite moverse entre los carros y permite un buen control de manejo por su liviandad.

No obstante, este modelo de AKT tiene un fuerte competidor: la Hero ECO 100. Como se mencionó anteriormente, Hero fue la marca que más creció sus ventas porque tiene la moto más barata del mercado. Cuesta 4’590.000 y tiene un motor de 97 c. c. y puede dar 7.7 Hp a 7.500 rpm.

Recomendaciones para comprar moto

Comprar una moto es una decisión importante que requiere evaluar varios factores antes de hacer la inversión. Lo primero que se debe considerar es el uso que se le dará a la motocicleta, ya sea para desplazamientos diarios en la ciudad, viajes largos o actividades deportivas. Dependiendo de esto, se puede elegir entre motos tipo scooter, sport, touring, doble propósito, entre otras. Además, es clave definir un presupuesto y considerar los costos adicionales como el seguro, los impuestos y el mantenimiento.

Otro aspecto fundamental es la comodidad y la seguridad. Es recomendable probar la moto antes de comprarla para asegurarse de que la postura de manejo es adecuada y que se siente estable y cómoda. También es esencial verificar las características de seguridad, como el sistema de frenos (ABS o de disco), la iluminación LED y la calidad de las llantas. En el caso de las motos usadas, se debe revisar su historial, el estado del motor, la suspensión y cualquier signo de desgaste excesivo.

Por último, es importante elegir una moto de una marca confiable y con fácil acceso a repuestos y servicio técnico. Revisar opiniones de otros usuarios, comparar modelos y analizar el consumo de combustible puede ayudar a tomar una mejor decisión.

