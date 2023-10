Los carros ahora tienen un montón de códigos, luces, botones y demás que muchas personas no conocen y no les importa, porque creen que es solamente tema de los mecánicos y por eso no hay que ponerles cuidado.

Sin embargo, los códigos, por ejemplo, son importantes y hay que tenerlos en cuenta, ya que muestran unas recomendaciones de seguridad las cuales le pueden, literalmente, salvar la vida.

De hecho, uno de los temas que se manejan con dichos códigos o letras es la velocidad, ya que está la creencia que la velocidad máxima de un carro es hasta donde llega el velocímetro, pero eso no es así, ya que si se excede la que recomienda desde la fábrica, el carro podría fallar y un accidente sería inminente.

Cuál es la velocidad máxima a la que llega un carro

Tal como explica el usuario de TikToK @Primeramarchaoficial, la velocidad máxima a la que puede llegar un carro está marcada, en realidad, por los neumáticos, ya que son los que muestran cuánto pueden aguantar antes de que exploten.

Las llantas tienen unos números y letras que no todo el mundo conoce, pero hay una en particular que se refiere a la velocidad, ya que muestra que dicho neumático está diseñado para andar hasta cierto kilometraje sin riesgo de que la llanta se rompa o explote.

Por ejemplo, como muestra en el video, las llantas que tienen la letra T significa que pueden llegar hasta los 190 kilómetros por hora, pese a que en el velocímetro dice que hasta los 220 kilómetros.

La máxima velocidad que alcanzan los carros, según las letras que tienen en sus llantas, son:

Letra Velocidad máxima en KM/H Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y 300

Cuál es la multa por exceder los límites de velocidad en Colombia

Tenga en cuenta que lo máximo que se puede andar en algunas pocas carreteras del país es 100 kilómetros por hora, pero en las ciudades, por ejemplo, es 50. De esta manera, si usted va a 52 kilómetros o a 190, que es lo que marca la velocidad máxima del video, la multa es la misma: 522.900 pesos en 2023.