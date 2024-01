Las personas colombianas que quieren comprar carro nuevo en 2024 no solamente tienen que pensar en el valor de la licencia de conducción y otros trámites de movilidad, sino en tácticas para comprar al mejor precio posible. Un truco de un exvendedor de concesionario se ha hecho viral en las redes sociales y muchos le han agradecido revelar el secreto.

Se trata de una técnica compartida por el usuario estadounidense de TikTok @the_cryptokeeper, quien acotó que cuando era más joven y se dedicaba a la venta en este segmento y también comentó que en este sector comercial se suele acudir a la manipulación de personas y números.

Aunque no es un truco muy técnico ni difícil de aplicar, si se sigue al pie de la letra como el creador de contenido lo expone es muy efectivo, según señaló el hombre.

“Los concesionarios van a odiar que te cuente esto pero esta es la mejor forma de obtener el mejor precio en tu nuevo carro”, comenzó a contar el exvendedor estadounidense.

Cómo comprar carro nuevo al mejor precio posible

La técnica que explicó está dirigida a quienes quieren comprar un vehículo nuevo y están interesados en pagar con uno usado. Lo importante es que nunca digan que tienen un intercambio como parte de pago, sino que se enfoquen en preguntar por los precios de los vehículos.

“No se los digas. Ve a buscar el que te guste y empieza a insistir en el precio real, no en el pago. Con el pago ellos podrán jugar con las tarifas, podrán hacerte sentir bien sobre cómo puedes costearlo, etc. El pago será el que sea vs. tu crédito. No te preocupes por eso, obtén el precio del vehículo hasta donde lo quieras”, agregó al respecto.

Luego, indicó que una vez tengan el precio que desean, hablen del intercambio que tienen por ofrecer. “A ese punto estarán limitados a los números del nuevo vehículo. Ellos van a jugar con el precio que van a darte por el otro vehículo, te harán sentir bien al respecto cuando realmente solo te lo estarán quitando del precio del nuevo”, agregó.

El usuario finalizó señalando que es bastante simple lo que hay que hacer, pero funciona bien, pues finalmente conseguirán el precio justo por el nuevo vehículo incluyendo la parte de pago con el usado.

Cabe mencionar que no solamente el precio del vehículo es importante, sino también factores como con qué combustible se movilizan, teniendo en cuenta que está en auge el hidrógeno. Este y otros datos se vuelven de vital importancia para tomar la decisión de adquirir el nuevo carro.