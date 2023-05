La limpieza regular de esta parte del automóvil puede prevenir la acumulación de polvo, suciedad y bacterias mientras también mantiene el aire fresco y libre de olores desagradables.

No obstante, esta práctica también puede ser dañina si no se siguen los pasos correctos y no se usan productos de limpieza adecuados para el tipo de material que tiene en el interior.

¿Cómo limpiar el interior del carro?

Aquí podrá encontrar una serie de recomendaciones que le ayudarán a dejar su vehículo reluciente.

1. Antes de empezar, retire todos los objetos innecesarios, la basura y los restos de comida que puedan estar en el automóvil para que el proceso sea más rápido y eficiente.

2. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de las alfombras, asientos, paneles y cualquier otra superficie en la que se acumule la suciedad sin dejar de lado los rincones.

3. Limpie los vidrios con un producto que esté diseñado específicamente para esta área o haga una solución de vinagre y agua que no tenga amoníaco.

4. Para mantener su carro fresco y libre de olores desagradables, puede utilizar un ambientador con algún aroma que le guste, aunque debe evitar los que tengan ingredientes químicos fuertes.

5. Use toallitas de limpieza para retirar el mugre que se acumula en las superficies con el paso del tiempo, en lugares como el tablero y las consolas.

6. Si tiene mascotas que viajan con usted regularmente, considere usar una funda para el asiento del carro para proteger esta zona de la acumulación de pelo y suciedad.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Carros, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.