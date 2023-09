Los vehículos cuentan con una clase de elementos de seguridad que sirven para que en caso de un accidente, las lesiones y consecuencias sean de la menor complicación posible tanto para el conductor como para los demás ocupantes del mismo.

Por eso, en los carros más modernos hay bolsas de aire que se activan en caso de un choque fuerte, cinturones de seguridad y algunos, incluso, sensores de proximidad que ayudan a que el vehículo se detenga solo en caso de estar cerca a un carro tanto por delante como por detrás.

Sin embargo, muchas personas creen que poniéndose el cinturón de seguridad ya están totalmente protegidos en caso de un choque, pero eso no es así, porque no es solo ajustarlo, sino que debe ir en un lugar específico del cuerpo para que en caso de que el accidente sea fuerte, este no le vaya a hacer daño a órganos y demás.

Según explicó el usuario de Instagram Miguel Assal, experto en recomendaciones de seguridad y protección en los automóviles, el cinturón cumple con una función específica y trabaja de la mano con la bolsa de aire, pero siempre y cuando se ponga en el lugar que se debe.

Lo primero que hay que tener en cuenta, según explicó el video, es que el mayor peligro es no usarlo, ya que con eso se incrementa hasta en 8 veces la posibilidad de muerte en caso de un accidente fuerte en las vías.

Luego, agregó que más allá de solo ajustarlo, la banda inferior debe ir ubicado por debajo de los huesos de la cadera, no en el estómago como la mayoría de personas lo utilizan, ya que en caso de un choque, este podría hacer una presión excesiva y causar un problema con algún órgano.

Por su parte, la banda superior debe estar ubicada a media clavícula, ya que si va muy pegada al cuello puede causar cortes o lesiones en esa zona que es muy delicada, y si se ubica debajo del brazo, también puede hasta causar una fractura en la costilla.

Finalmente, en cuanto a la posición de la silla tanto del conductor como de los ocupantes, el video agregó que el asiento debe estar siempre a 100 o máximo 110 grados de inclinación, ya que de lo contrario en un choque se causa un efecto submarino, que hace que el cuerpo se deslice hacia adelante, quedando las piernas atrapadas debajo del timón y con el cinturón en el cuello causando una amenaza.

Con estas recomendaciones se reduce en gran medida el riesgo de lesiones fatales en caso de un accidente fuerte de un carro y se saca el máximo provecho a los elementos de seguridad que hay dentro del mismo.

Cabe destacar que más allá de eso, el uso del cinturón de seguridad en Colombia es obligatorio, así que si un agente de tránsito lo ve sin este elemento, le pondrá una multa de 580.000 pesos.