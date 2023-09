El próximo jueves 21 de septiembre se vivirá la segunda jornada del día sin carro en Bogotá durante 16 horas para darle un respiro a la calidad del aire.

La Alcaldía busca que ciudadanos y turistas opten por transportarse en bicicleta, patineta eléctrica, transporte público con Sitp o TransMilenio y se reduzca el paso de vehículos.

(Lea también: Carros que pueden andar en el Día sin Carro en Bogotá: ¿cuáles son y cuánto cuestan?)

Sin embargo, algunos estarán habilitados para salir a las calles de Bogotá de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. durante este jueves para transportar a otras personas.

Inicialmente el segundo día sin carro en Bogotá sería hasta las 7:30 p. m. pero se extendió hasta las 9:00 p.m. para reducir la contaminación

Así que vaya planeando cómo se movilizará a su empleo, universidad, institución académica u otro destino que demande su presencia, o hable con sus jefes para trabajar desde casa.

Multa por incumplir el día sin carro en Bogotá

Si su vehículo particular no es eléctrico no tiene permitido transitar por avenidas, calles y barrios de la capital el 21 de septiembre para reducir la contaminación que genera día tras día.

Puede verse en la necesidad de ‘andar unas cuadritas’, pero si las autoridades lo sorprenden deberá pagar por una multa de 15 salarios mínimos mensuales, es decir $ 17.000.000 y el vehículo o moto será inmovilizado.

Adicionalmente, deberá pagar por el tiempo que dure en los patios de la Secretaría de Movilidad, por lo que es recomendable que este jueves si no desea usar la bicicleta acuda a opciones de transporte como Uber, DiDi, Cabify o similares.

Cabe destacar que los carros que prestan sus servicios en estas aplicaciones deben tener placa blanca, ya que su servicio es público y están habilitadas por el Ministerio de Transporte, por lo que, si trabaja en una, pero tiene placa amarilla no puede transitar.

¿Qué otros vehículos pueden transitar el jueves sin restricción?

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Rutas escolares.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos de emergencia.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicios públicos domiciliarios.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería o domicilio.

Transporte de valores.

Carrozas fúnebres.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.

Vehículos para el servicio diplomático o consular.

La medida del pico y placa aplicará para taxis que finalicen en 9 y 0, así que no se confíe.

Inicialmente el segundo día sin carro sería el viernes 22 de septiembre, como respuesta a observaciones realizadas por los gremios de la ciudad.

“Bogotá le continúa apostando a la movilidad sostenible, por esa razón teníamos una gran apuesta para el viernes 22 de septiembre realizar una jornada del día sin carro y sin moto en Bogotá. No obstante, hemos recibido una serie de observaciones en las cuales han puesto una situación de manifiesto frente al comportamiento económico de la ciudad”, aseguró la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila.

Específicamente, se verían afectados los bares, centros comerciales, restaurantes y el comercio en general si se realizaba el viernes, por lo que se dejó para un día antes.

¿Cuánto le cuesta pedir un carro con aplicación durante esta jornada?

Usualmente, en Bogotá, los precios de un carro solicitado por Uber u otra aplicación, incrementan cuando son ‘horas pico’ o hay alta demanda por condiciones climatológicas como fuertes lluvias.

(Veas también: ¿Son más baratos los parqueaderos públicos o privados? A esto sale la hora)

Si usted lo solicitará el día sin carro en horas pico, por ejemplo, a las 7:00 a.m. para dirigirse a su empleo el valor se puede encarecer, aproximadamente le puede costar $ 22.000 por 6,4 km de distancia.

Un trayecto del sur de la ciudad al occidente (Centro Mayor – Aeropuerto El Dorado) de 16,4 km está entre $36.000 y $42.000, la cual antes tenía un costo aproximado de $ 26.000, es decir, hay un incremento de hasta un 38 % en los costos.

Por otro lado, es importante que mida los tiempos de un recorrido con TransMilenio, ya que un portal o estación durante algunas horas tiene largas filas para ingresar, abordar el bus que le sirve y cuánto tarda en llegar a su estación de destino.