Es común que surjan algunas dudas sobre los cuidados del vehículo, especialmente cuando se trata de hábitos arraigados como agitar el carro después de cargar gasolina, pero ¿es esto realmente cierto?, así como si es mejor llenar el tanque de gasolina rápido o despacio o si no tiene relación alguna.

¿Es correcto mover el carro cuando se llena de gasolina?

Sacudir el carro después de llenarlo de gasolina no es recomendable, ni necesario.

No mejora la distribución de la gasolina: los tanques de los vehículos modernos están diseñados para distribuir el combustible de manera eficiente sin necesidad de ser agitados.

Puede generar burbujas de aire: agitar el tanque podría introducir burbujas de aire en el sistema de combustible, lo que podría afectar temporalmente el rendimiento del motor.

Riesgo de derrames: si agita el vehículo con fuerza, existe un pequeño riesgo de que se derrame algo de gasolina, lo cual podría ser peligroso.

¿Qué pasa si no apaga el carro al cargar gasolina?

Tanquear el carro apagado y no encendido es una medida de seguridad fundamental que se debe cumplir siempre. Si no se sigue esta norma, se expone a varios riesgos.

Riesgo de incendio: el motor de un vehículo da calor y puede producir chispas. Si hay alguna fuga de gasolina o vapores de combustible en el área, estas chispas podrían encenderlos, provocando un incendio.

Explosión: en casos extremos, una acumulación de vapores de gasolina y una chispa pueden causar una explosión.

Daños al vehículo: los vapores de gasolina pueden dañar componentes del motor y del sistema de combustible si entran en contacto con ellos mientras el motor está en funcionamiento.

¿Qué es más peligroso un tanque de gasolina lleno o vacío?

La pregunta de si es más peligroso tener el tanque de gasolina lleno o vacío es muy común, pues no es que cause riesgo alguno si va lleno, solo hay que tener precaución en que no esté por encima del límite indicado.

Pues cuando se pasa del límite ya puede tener distintos riesgos como los siguientes: