Si bien el aumento del salario mínimo (que quedó en $1.300.000) dejó conformes a más de uno, este no es el único que subirá en el nuevo año. Ahora, a la inflación y subida de servicios que llegan con este aumento, se suma la preocupación de conductores de carros en todo el país.

Se trata de tres ítems que incrementarán su valor y que ya fueron definidos por el Gobierno Nacional quienes, en días pasados, anunciaron también que van a desindexar varios productos para que sus precios no sean alterados con el aumento del salario.

Aunque es una buena ayuda para los hogares, en especial para la clase media, las personas que tienen carro están pensativas por estos días, ante las alzas que ya están a la vuelta de la esquina.

Los tres ítems que suben de precio en carros

1. La gasolina: a finales del 2022 ya tuvo un incremento gradual de 600 pesos, no obstante, en el 2023 continuará aumentando de a 200 pesos mensuales, información que informó el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo; el precio del ACPM también se verá afectado con aumentos, con el fin de cerrar el déficit en el Fondo de Estabilización, afectando a aquellos que lo usan para tanquear.

2. El SOAT: el seguro obligatorio es el aumento esperado cada año por los conductores, que, a diferencia del año pasado, aumentará de acuerdo a la inflación y no al salario mínimo. Es decir, su incremento será del 12% y no del 16%, caro aunque no tanto. Cabe recordar, que el descuento en el SOAT del 50%, entró en vigencia el 19 de diciembre solamente para vehículos de negocio, servicio público urbano, buses, busetas y vehículos de servicio público intermunicipal, motocicletas con un cilindraje de hasta 200 centímetros cúbicos, taxis y microbuses urbanos.

3. Repuestos importados: los materiales y productos traídos desde otras partes del mundo, iniciaron sus aumentos en el precio desde la pandemia, un fenómeno que no ha dejado de afectar a la ciudadanía. Ahora, afectará el tema de los repuestos debido a la decisión del gobierno de reestablecer los aranceles a 93 productos, entre ellos llantas para motos y autopartes.