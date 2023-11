Los carros híbridos y eléctricos han ido ganando terreno en el mercado automovilístico mundial y Colombia no es la excepción. Las empresas cada vez más están apostando por este tipo de vehículos, ofreciendo una variedad de modelos atractivos para los conductores.

(Lea también: Cuatro camionetas que no tienen pico y placa en Colombia; precios y más detalles)

Los beneficios de los carros eléctricos o híbridos, como el ahorro en combustible —que está por las nubes y no para de incrementar— y la excepción de medidas de circulación (pico y placa) en ciudades como Bogotá, están conquistando a los compradores colombianos.

A continuación, le presentamos tres destacadas camionetas híbridas o eléctricas de marcas como Chevrolet, Kia y Suzuki, las cuales mes a mes se ubican en lo más alto del ‘top’ de ventas en el país:

Camionetas nuevas sin pico y placa

Kia Niro

Esta camioneta cuenta con un motor híbrido no enchufable con motores 1.6L gasolina y eléctrico 240V DC. Tiene 7 airbags y una transmisión automática DCT de 6 velocidades y modos de manejo Eco y Sport. La versión Vibrant AT cuesta $ 168’990.000 y la Zenith AT $ 179’990.000.

Kia

Suzuki Grand Vitara

Esta camioneta híbrida, cuya tracción es 4×2, equipa un motor eléctrico alimentado por una batería de iones de litio. El conductor no debe preocuparse por la carga ya que el sistema se recarga y regula automáticamente. Tiene un precio de $ 151’990.000.

Suzuki

Lee También

Chevrolet Bolt EUV

Este vehículo es eléctrico. Acelera de 0 a 100 kilómetros en 7.7 segundos. Equipa un freno regenerativo, 10 airbags y el sistema One Pedal Driving, para manejar con un solo pedal y recargar energía. Su precio es de $ 199’990.000.