Conozca cómo le irá a su signo del zodiaco en el horóscopo según el reconocido Tarot de Mavé en la semana del 26 al 1 de abril.

Mil problemas revolotean en su cabeza; sería mejor abrir la puerta y huir. Este pensamiento lo avergüenza; la cobardía no es lo suyo, ha resistido siempre. Además, varios agrandan los problemas: esta es la manera de mostrar que tienen los pies en la tierra, son realistas. Usted pondrá los problemas en su justa dimensión con el fin de que los alarmistas no los conviertan en muros de concreto.

De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, usted está en el limbo; sus proyectos no empeoran, tampoco avanzan; se muerde los labios ante la perspectiva de que el resto del año sea igual… Está pendiente de las decisiones de otros y por un excesivo pudor no se atreve a preguntar qué pasa; no quiere ser inoportuno, acosar. Antes de la Semana Santa resolverá las encrucijadas.

Aparecerá un nuevo amor que no estaba en sus planes. No creerá sus excusas, no se asustará con sus gestos despectivos y estrechará el cerco, al punto de que usted bajará la guardia. Se preguntará, entonces, qué hacer y no hacer para que el amor no se estrelle contra el acantilado. Y no debería hacerse estas preguntas en vista de que hoy tiene más experiencia, mucho que dar y aprendió a enfrentar los malentendidos con gracia.