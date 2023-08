Conozca el horóscopo de esta semana para los signos de Leo, Virgo y Libra, según el tarot de Mavé:

Leo

Usted se ha sentido como uno de los tantos desmotivados que van por el mundo; se levanta para seguir con los días, de lunes a martes, de jueves a viernes; ha perdido la pasión por lo que hace… Su imaginación no se ensancha, su espíritu no se eleva. Siempre se ha distanciado de quienes se duermen en los brazos de la burocracia. No puede caer en lo mismo.

Virgo

Al contrario de quienes no ven futuro, usted está seguro de que los problemas que se convirtieron en murallas se solucionarán, desaparecerán. Sus propuestas son una muestra de imaginación desbordada que, de acuerdo con algunos, tiene algo de locura… Inspirará a sus colegas que se habían instalado en la indiferencia y la resignación.

Libra

Sus reuniones de trabajo tomaron un nuevo rumbo… En estas no se ventilan culpas ni reclamos; se acabó la ferocidad, las pullas y los choques. Varios reconsideraron sus actuaciones y abrieron la mente, superando la terquedad, esa armadura de hierro. Hoy, en las reuniones hay buen espíritu: de las conversaciones sin rumbo se pasó al entendimiento.