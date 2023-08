Virgo: Procura evitar altercados y matoneo, que no están en su forma de ser; no conducen a ninguna parte. Recurre a la persuasión para proponer metas comunes y vislumbrar caminos con el fin de lograrlas. Quienes entienden y comparten su forma pacífica se le unen; otros consideran que usted es una persona fácil de influir y manipular, al vaivén de una u otra idea… Se defenderá de estos últimos.

Libra: Usted tiene las cosas claras: los proyectos que marchaban se frenaron y surgieron otros, más acordes con lo que quiere. Pasado el desconcierto -su agenda bien planeada ya no sirve-, aparece un escenario nuevo y lo motiva a seguir construyendo la vida, a pesar de los incendios, temblores y huracanes.

Escorpión: Siente que su entrega no tiene respuestas recíprocas. En este sentido acumula reclamos; algunos son fruto de su imaginación, otros son legítimos; explican el mar de ausencia que se interpuso entre usted y algunos viejos amigos… Lo importante aquí es resaltar el afecto, ese hilo que lo une a los demás, para aliviar la dureza.

Sagitario: Usted deja saber que no lo pueden interrumpir por sus múltiples ocupaciones, se esconde y no lo encuentran… Y se culpabiliza: le enseñaron que debía ayudar a los demás a cambiar el mundo; no podía quedarse en la sombra, sin estar presente… Varios confían en la sinceridad de sus propósitos y esperan que los guié.

Capricornio: En su trabajo los chismes acaban con el buen nombre de las personas; vuelven a unos inocentes y a otros culpables; tergiversan las cosas e inventan historias inverosímiles que superan el realismo mágico. Si las redes de los chismes se activan no queda títere con cabeza. A usted lo indigna la cadena chismosa, cruel con el prójimo. Las vidas ajenas merecen respeto, empezando por la suya.

Acuario: Tiene el agüero de que si menciona sus proyectos, estos no resultan; por eso los mantiene en reserva. También tiene un amor secreto, que no confiesa por miedo a que sus sentimientos no sean correspondidos… A pesar de que se le acaba la calma, usted no puede vencer su mutismo… Tantos secretos lo hacen una persona inescrutable ¿Qué piensa?

Piscis: Usted prefiere hacer las cosas a su manera, sin interactuar con otros. Le parece difícil ir en la misma dirección, ponerse de acuerdo y asumir la responsabilidad personal, sin recargarse en nadie; mantenerse lejos de competencias feroces y de la envidia que arrastra como una corriente que lleva palos y piedras… Formará parte de un equipo y los buenos resultados derribarán sus prejuicios.

Aries: De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, usted capoteará muchas presiones sobre la urgencia de actuar inmediatamente, no insistir más en proyectos que no funcionan y dedicarse a otros productivos, sin espejismos. Siente que no se debe mover por ahora… Ignorará, entonces, las presiones, esa gritería que está cerca y aturde.

Tauro: Agosto se está acabando, un mes de cometas y temblores, que puso a prueba el equilibrio colectivo: varios en la cuerda floja, se volvieron maromeros a la fuerza. Septiembre se acerca y usted siente que se trata de un nuevo comienzo de año… Está renovado física y mentalmente para avanzar por un camino que ojalá no tenga zarzas ni grietas.

Géminis: Usted ve el panorama oscuro y no sabe por dónde puede entrar la luz; ve que la cadena de problemas crece, hay muchas peleas, pocos consensos. Ve cómo sigue la fascinación por el poder, la feria de las vanidades, la exhibición vergonzosa de los egos. Ante estos hechos es difícil mantener el optimismo.

Cáncer: La terquedad está en su contra… Esa insistencia en seguir por caminos que no lo llevan a ninguna parte, para demostrar que usted es audaz, los demás son temerosos; en este sentido es el único que se atreve. Los caminos por los que transita -insiste en seguir por ahí- son inciertos, de acuerdo con el seis de espadas, su único arcano del Tarot.

Leo: Se ha preocupado por aprovechar la vida, no olvidar que es el milagro que empieza cada mañana y que por supuesto es mejor estar vivo que muerto… Ahora, es más consciente de aprovechar la vida a la sombra de un árbol, con el sol del medio día, disciplinado en su trabajo, recíproco en el amor, solidario con el prójimo y dispuesto a hacer algo por el planeta… Este es su propósito del lunes, del martes, del miércoles.