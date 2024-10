Por: Fit vibes by Pam

La industria de suplementos ha crecido exponencialmente en los últimos años, pero también ha crecido la preocupación sobre su regulación. La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha advertido que un porcentaje significativo de suplementos dietéticos puede no cumplir con las regulaciones necesarias para garantizar la calidad y la seguridad.

De hecho, un estudio realizado por la entidad encontró que hasta el 23% de los productos etiquetados como suplementos dietéticos estaban contaminados con sustancias prohibidas o no declaradas. Esto subraya la necesidad de que los consumidores sean más cuidadosos al elegir productos.

Un caso concreto: Sascha Fitness en el ojo del huracán

El 5 de junio de este año, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) emitió una alerta sanitaria sobre varios productos de Sascha Fitness, específicamente relacionados con su línea de suplementos BCAA. La alerta señala que estos productos carecen de un registro sanitario que garantice su calidad, seguridad y eficacia en Colombia. Esto significa que su comercialización es ilegal y puede representar un riesgo para la salud de los consumidores, en el país.

Adicionalmente, varios usuarios han compartido en plataformas como Amazon, foros de fitness y redes sociales los efectos adversos que han padecido tras consumir productos como Fit 9, de la famosa influencer.

Entre los síntomas se destacan:

Dolores de cabeza

Náuseas y mareos

Nerviosismo y jitters

Palpitaciones cardíacas

Aunque no todos los usuarios han tenido experiencias negativas, estos relatos han puesto sobre la mesa la preocupación sobre la seguridad de los ingredientes utilizados en este tipo de productos.

¿Qué dicen los expertos?

Las recomendaciones a nivel médico son claras y también es responsabilidad del consumidor tomar decisiones informadas sobre lo que consume. Así que, antes de decidir incluir en tu ingesta diaria algún suplemento, tenen cuenta lo siguiente:

Consulta a un profesional de la salud : Según la Academy of Nutrition and Dietetics, es fundamental consultar con un dietista registrado o un médico antes de iniciar cualquier suplemento, especialmente para personas con condiciones de salud preexistentes.

: Según la Academy of Nutrition and Dietetics, es fundamental consultar con un dietista registrado o un médico antes de iniciar cualquier suplemento, especialmente para personas con condiciones de salud preexistentes. Prioriza la alimentación : Un estudio publicado en la revista Nutrition Reviews concluyó que las dietas ricas en alimentos enteros (frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras) proporcionan todos los nutrientes necesarios para la mayoría de las personas. Según el Dr. Mark Hyman, “la mejor manera de obtener nutrientes es a través de los alimentos, no de los suplementos”.

: Un estudio publicado en la revista Nutrition Reviews concluyó que las dietas ricas en alimentos enteros (frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras) proporcionan todos los nutrientes necesarios para la mayoría de las personas. Según el Dr. Mark Hyman, “la mejor manera de obtener nutrientes es a través de los alimentos, no de los suplementos”. Investiga los ingredientes : Un artículo de ConsumerLab destaca la importancia de investigar los ingredientes de los suplementos. La revisión de productos por parte de terceros puede ayudar a los consumidores a elegir productos de calidad.

: Un artículo de ConsumerLab destaca la importancia de investigar los ingredientes de los suplementos. La revisión de productos por parte de terceros puede ayudar a los consumidores a elegir productos de calidad. Evita suplementos no regulados : Un informe de la FDA advierte sobre los riesgos de los suplementos no regulados, incluyendo la presencia de ingredientes no declarados y contaminantes. Este informe se basa en casos documentados donde se encontraron sustancias prohibidas en productos de suplementos no aprobados.

: Un informe de la FDA advierte sobre los riesgos de los suplementos no regulados, incluyendo la presencia de ingredientes no declarados y contaminantes. Este informe se basa en casos documentados donde se encontraron sustancias prohibidas en productos de suplementos no aprobados. Lee las etiquetas con cuidado : La Mayo Clinic aconseja a los consumidores que presten atención a las etiquetas de los suplementos, resaltando que muchos productos contienen rellenos, aditivos y otros ingredientes que pueden no ser necesarios. Este enfoque ayuda a evitar productos que no aporten beneficios reales y puedan causar efectos secundarios.

: La Mayo Clinic aconseja a los consumidores que presten atención a las etiquetas de los suplementos, resaltando que muchos productos contienen rellenos, aditivos y otros ingredientes que pueden no ser necesarios. Este enfoque ayuda a evitar productos que no aporten beneficios reales y puedan causar efectos secundarios. Sé cauteloso con las dosis : Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology indicó que el consumo excesivo de suplementos de omega-3 puede aumentar el riesgo de hemorragias y otros efectos adversos. Por lo tanto, es crucial seguir las indicaciones de dosificación y consultar a un profesional de la salud.

: Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology indicó que el consumo excesivo de suplementos de omega-3 puede aumentar el riesgo de hemorragias y otros efectos adversos. Por lo tanto, es crucial seguir las indicaciones de dosificación y consultar a un profesional de la salud. Monitorea tu salud : En una revisión de estudios publicada en BMC Complementary Medicine and Therapies, se enfatiza la importancia de que los consumidores mantengan un registro de su salud y de cómo responden a los suplementos. Esto puede ayudar a identificar cualquier efecto adverso y ajustar el uso de suplementos en consecuencia.

: En una revisión de estudios publicada en BMC Complementary Medicine and Therapies, se enfatiza la importancia de que los consumidores mantengan un registro de su salud y de cómo responden a los suplementos. Esto puede ayudar a identificar cualquier efecto adverso y ajustar el uso de suplementos en consecuencia. Busca fuentes de confianza: La National Institutes of Health (NIH) recomienda elegir marcas de suplementos que tengan un historial comprobado de calidad y transparencia en sus prácticas de fabricación. Los productos que cuentan con certificaciones de terceros, como USP (U.S. Pharmacopeia) o NSF International, son ejemplos de marcas confiables.

En conclusión, aunque los suplementos alimenticios -como los de Sasha Fitness- han ganado popularidad gracias al auge del bienestar y la influencia de las redes sociales, es fundamental que los consumidores adopten un enfoque crítico y bien informado antes de incorporarlos a su rutina diaria.

Las alertas sanitarias y las experiencias adversas compartidas por algunos usuarios resaltan la importancia de investigar a fondo la procedencia y la regulación de estos productos. Consultar con profesionales de la salud, priorizar una alimentación balanceada y elegir suplementos respaldados por certificaciones de calidad y estudios científicos son medidas esenciales para evitar riesgos.

