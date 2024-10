El agente interventor designado para la intervención de Nueva EPS, Julio Alberto Rincón, aseguró que Audifarma tomó la decisión unilateral de no dar más medicamentos a afiliados de la EPS, la entidad de salud más grande de Colombia.

Pues Audifarma reportó un incumplimiento de pagos por parte de Nueva EPS, pero en declaraciones citadas por W Radio, Rincón aseguró que la EPS ha pagado más del 100 % de los servicios facturados a la farmacéutica durante 2024.

Entre esos pagos estarían incluidos conceptos como el Presupuesto Máximo, que aún no ha sido recibido.

“La excusa del supuesto no pago pone en riesgo la salud de los colombianos. Hemos cumplido con todos los pagos, por lo que no entendemos por qué los pacientes no son atendidos”, declaró Rincón.