El horóscopo no siempre trae grandes noticias para los signos zodiacales, en este caso al menos tres signos tendrán una semana difícil, la última semana de septiembre prepara malas noticias y problemas en el amor para algunos signos del zodiaco.

Estas malas noticias no son algo negativo, esto puede ser un proceso para mejorar y crecer como persona, por lo que se espera que cada signo que tenga dificultades está semana lo vean como una oportunidad; pues con el paso de los días todo tendrá sentido.

¿Qué signos recibirán malas noticias esta semana?

Durante la semana del 26 al 30 de septiembre 3 signos tendrán la oportunidad de crecer, ser mejores y aprender, pero este aprendizaje viene de la mano de malas noticias y malos ratos; esto con el fin de ser romper la zona de confort.

Los signos del zodiaco que tendrán una mala semana de septiembre son los siguientes:

Acuario. Durante este mes tuviste que tomar decisiones importantes en el ámbito profesional, lamentablemente las cosas no saldrán como lo esperas, lo único que te queda en esta semana es aguantar y empujar lo más posible; lo importante es cuidar tu corazón.

Capricornio. El proyecto de vida que tanto habías planeado se está derrumbando, las malas noticias que llegarán a tus oídos esta semana te obligarán a poner en pausa ese plan que tenías tan cerca; es momento de mejorar y aprender de tus errores.

Escorpio. Este mes no deja de sorprenderte, aunque esta última semana será bastante caótica, las malas noticias podrían convertirse en algo muy bueno si aprendes a darle el giro, así que no te abrumes si ese dinero no llega en el tiempo esperado.

