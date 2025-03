Conocer las condiciones meteorológicas del destino elegido no solo permite preparar el equipaje adecuado, sino también diseñar un itinerario que se ajuste a las posibles variaciones climáticas. Ya sea para disfrutar de un día de playa bajo el sol, recorrer otra ciudad, entre otras actividades más.

En Semana Santa, en los que se encuentran los próximos festivos en Colombia, destacan el jueves y el Viernes Santo, fechas que muchas personas planifican para salir de viaje.

Clima en Semana Santa en Bogotá, Medellín y Cali

De acuerdo con la página oficial de AccuWeather, este es el clima pronosticado para los días de Semana Santa, del jueves 17 de abril, al domingo 20 de abril, en Bogotá, Medellín y Cali, como 3 de las ciudades principales.

Bogotá

Jueves Santo: 19 °C con ligeras lluvias.

Viernes Santo: 18 °C con ligeras lluvias.

Sábado: 18 °C con ligeras lluvias.

Domingo: 17 °C con ligeras lluvias.

Medellín

Jueves Santo: 24 °C con ligeras lluvias.

Viernes Santo: 25 °C con ligeras lluvias.

Sábado: 24 °C parcialmente nublado.

Domingo: 24 °C

Cali

Jueves Santo: 27 °C ligeras lluvias en la mañana.

Viernes Santo: 27 °C ligeras lluvias en la mañana.

Sábado: 27 °C periodos cortos de lluvia.

Domingo: 27 °C

Este portal muestra el pronóstico del clima, sea por hora, día o mes y un gráfico de temperatura entre sensación térmica baja, media y alta. Este es el caso de cómo sería el clima del Jueves Santo al Domingo en la ciudad de Bogotá.

Captura AccuWeather

¿Cuáles son los días más importantes de la Semana Santa?

La Semana Santa es una conmemoración cristiana que recuerda los últimos días de Jesucristo, desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta su resurrección. Dentro de esta semana, algunos días destacan por su profundo significado religioso y las tradiciones que los acompañan.

Domingo de Ramos:

Este día marca el inicio de la Semana Santa y conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido con palmas y ramas de olivo. Es un día de alegría y celebración, pero también de anticipación por los eventos que están por venir.

Jueves Santo:

Este día se centra en la Última Cena de Jesús con su discípulo, un acto de humildad y servicio. Es un día de profunda reflexión sobre el amor y el sacrificio de Jesús.

Viernes Santo:

Este es el día de la crucifixión y muerte de Jesús. Es un día de luto y recogimiento, en el que se recuerda el sufrimiento de Cristo y su sacrificio por la humanidad. Las procesiones y el Víacrucis son tradiciones comunes en este día.

¿Qué no se puede hacer el jueves y Viernes Santo?

Durante el jueves y Viernes Santo, días centrales de la Semana Santa para la tradición cristiana, se deberían dejar de hacer varias costumbres, principalmente arraigadas al respeto y la conmemoración de la Pasión de Cristo.

Evitar el consumo de carnes rojas.

Limitar actividades festivas y ruidosas.

Evitar enfocarse en trabajos pesados.

Por otro lado, también existen diversas creencias populares que hablan de evitar poner clavos, no bañarse, no barrer, o no tener relaciones íntimas.

Es importante recordar que estas prácticas varían según las tradiciones familiares, las costumbres locales y la interpretación personal de la fe.

La Iglesia católica enfatiza la importancia de vivir estos días con un espíritu de oración, reflexión y participación en los servicios religiosos.

