Semana Santa representa una gran oportunidad para viajar durante varios días sin la necesidad de pedir vacaciones. Son dos días, entresemana, que son seguidos, festivos y pegados a un fin de semana. Para este 2025, Semana Santa es entre el 17 y el 20 de abril.

Por este motivo, las aerolíneas buscan brindar a los usuarios precios cómodos para estas pequeñas vacaciones. Latam, Wingo y JetSmart ofrecen tiquetes baratos para viajar durante estos cuatro días y poder aprovechar de las festividades religiosas, ya sea para descansar o para hacer los oficios propios de estas fechas.

Vuelos baratos en Latam para Semana Santa

Latam es una de las aerolíneas que tiene descuentos para los viajes nacionales en Semana Santa. Por ejemplo, de Bogotá a Medellín, el trayecto está en 201.580 pesos, a Armenia, en 209.670 pesos y a Pereira y Bucaramanga, en 237.160 pesos.

Cabe resaltar que esta aerolínea aumentó sus frecuencias desde la capital de Colombia a Orlando, Lima y Sao Paulo, a partir del primero de junio. A su vez, ofrecerá un vuelo más a Ibagué entre julio y agosto.

JetSmart tiene ofertas en vuelos para viajar en Semana Santa

JetSmart anunció una temporada de ofertas para destinos dentro y fuera del país. Tiene descuentos para viajar entre el primero de abril y el 30 de septiembre desde 74.000 pesos.

Un viaje entre Medellín y Montería tiene un costo de 74.860 pesos. De Medellín a Cúcuta vale 76.050 pesos. El viaje desde Bogotá a Medellín y a Pereira vale 99.950 pesos.

La aerolínea, además, se unió a Burger King para anunciar la llegada del restaurante a Pereira. Allí, dos pasajeros tuvieron la fortuna de ganarse bonos de 100.000 pesos para el próximo viaje y en el vuelo les regalaron hamburguesas.

Wingo ofrece tiquetes baratos al exterior

Otra aerolínea de bajo costo que tiene descuentos para Semana Santa es Wingo. La empresa tiene tiquetes desde los 167.000 pesos, como el vuelo desde Cali a Bogotá por 167.209 pesos. De la capital a Cartagena, el tiquete tiene un precio de 194.079 pesos.

Además, desde Panamá a Bogotá tiene vuelos por 88 dólares y desde Punta Cana a Colombia por 93 dólares. Desde Bogotá a Caracas, el vuelo tiene un valor de 104 dólares y a Cancún, 144 dólares.

Wingo también anunció un plan para pasar a su competencia. Esta estrategia inicia el 30 de marzo y aumentará 10 % en la capacidad de sus rutas domésticas, agregado 20.000 sillas por mes. En total, serán 500.000 sillas más para la temporada de verano.

Las rutas seleccionadas para que su capacidad aumente en un 20 % fueron: Bogotá-Cali, Bucaramanga-Bogotá, Medellín-Cartagena y Medellín-Santa Marta.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia después de Semana Santa?

Después de los dos festivos de Jueves y Viernes Santo, los colombianos no tendrán que esperar mucho para el próximo. Aunque no es puente, el jueves primero de mayo es festivo porque se celebra el día del trabajador. No obstante, este no hace parte de los feriados que cambian de día según la Ley Emiliani, que consiste en moverlo al lunes más cercano para fomentar el turismo.

Un festivo que sí se acoge a esta norma es el Día de la Ascensión. Este se celebra 40 días después del Domingo de Resurrección por la ascensión de Jesús al cielo. Debería celebrarse el jueves 29 de mayo, pero se movió al lunes más cercano, por lo que el festivo será el 2 de junio.

La buena noticia es que no será el único festivo de junio. Este mes contará con dos feriados más. El 23 de junio, día del Corpus Christi, y el 30 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Se espera que para esta época las aerolíneas saquen nuevas promociones, especialmente a destinos como Tolima y Huila, donde se celebrarán las comunes fiestas de mitad de año.

