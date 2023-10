A veces es importante reconocer que no se puede salir de los problemas solo. Tomar la decisión de ir donde un psicólogo para iniciar un camino de sanación no es fácil para todos, por estigmas ―familiares o propios―, miedo o nerviosismo de abrirse con alguien más y contarle sus problemas. Psicólogos, inconformes por proyecto de ley que les quitaría el trabajo.

Pero cada vez se demuestra más que es necesario hablar. En el primer año de la pandemia por covid-19 la prevalencia mundial de la ansiedad y depresión aumentó en un 25 %, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También, un estudio liderado por Marie-Laure Carpignon del Instituto Tecnológico de Massachusetts y financiado por los National Institutes of Health (NIH), comprobó que los suicidios en jóvenes aumentaron.

Según el psicólogo Rodrigo Mazo Zea, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, buscar un psicólogo no es la primera opción de las personas ante un problema de salud mental; esto por los estigmas que se tienen como: si asiste a un psicólogo ya es “loco” o es una muestra de debilidad personal.

“Las personas agotan primero otras alternativas cuando sienten que hay un problema con su salud mental. Las otras estrategias de afrontamiento que usan, antes de asistir al psicólogo, son hablar con amigos, buscar soluciones en internet, irse de compras para aliviar un poco sus tensiones y preocupaciones, beber y consumir sustancias”, detalló Mazo Zea.

El acompañamiento psicológico es necesario y no, no es para que solucione todos sus problemas. Precisamente, el psicólogo explica que este no es el rol del especialista. Ellos no solucionan los problemas. “Nosotros acompañamos a la persona en un proceso de autoconocimiento para que sea ella, conociéndose mejor, la que encuentre alternativas para afrontar sus dificultades”.

El experto invita a las personas a asistir al psicólogo y poder así iniciar su proceso para sanar aquello que duele y esos enredos de la mente. Dice que no hace falta padecer una enfermedad mental para iniciar este viaje de autoconocimiento.

“Un gran porcentaje de personas no cumple con un criterio de trastorno o patología mental. Nosotros también acompañamos para superar un problema de toma de decisiones, problemas de asuntos afectivos, de familia y situaciones cotidianas”.

Así, aunque todos en algún momento necesitamos ayuda, el primer paso para conseguirlo es reconociendo que no podemos solos. A veces necesitamos una perspectiva de un especialista, que ayude a aclarar los conflictos de la mente.

“Si una persona siente que hay algún asunto, que se debe trabajar en la relación consigo mismo, en la relación con los otros, en la solución a las dificultades que afronta cotidianamente, debe empezar a reconocer que una mirada externa especializada puede serle de utilidad”, expresó Rodrigo.

De ahí en adelante es un proceso largo de exploración personal. De ensayo y error, ¿qué es lo que funciona para ti?, ¿para mejorar tu relación con todo lo que te rodea? También, es importante no aislarse de los amigos, de la familia y de la pareja, de ser el caso.

Los especialistas recomiendan que al iniciar este tipo de procesos de sanación es importante mantener y fortalecer la red de apoyo y crear vínculos en los que podamos descansar cuando lo necesitemos.

Lo más importante: no abandonar el proceso con el especialista. Después de haber tomado la decisión, es importante continuar asistiendo a las citas, para aprender cada vez más sobre sus emociones y cuál es la mejor forma de afrontarlas. Y recuerde, cada proceso es personal.

