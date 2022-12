A pocos días de recibir el 2023 te recomendamos este momento para definir intenciones, hacer limpiezas, y preparar todos los rituales de año nuevo para comenzar bien el nuevo año.

Muchas veces llegamos a diciembre cargados, cansados y con vestigios del año pasado. Diciembre es el momento de hacer una reflexión sobre todo lo que nos sucedió a lo largo del 2022. Las experiencias difíciles que vivimos durante este año quizás sigan afectando nuestra mente, cuerpo y alma.

Por eso, si no quieres comenzar 2023 cargando con el pasado, prueba con el siguiente ritual. No tienes que esperar al 31 de diciembre, los puedes hacer días antes, según explican en el portal We Mystic, es preferible en luna menguante (16 de diciembre), ideal para destierros y limpiezas.

Ritual de renovación para los estancamientos

La energía negativa puede darnos una sensación de debilidad o de estar estancados, lo suficiente como para quitarnos motivación o no dejarnos libres para avanzar. Para eliminar la mala vibra haz este ritual.

¿Cómo hacer el ritual de renovación para salir del estancamiento en año nuevo?

Necesitas: 1 vela amarilla, 1 vaso con agua, sal gruesa, incienso de salvia, un recipiente resistente al fuego y unas ramitas de romero.

1. Comienza por imaginar y pensar todo lo que desees liberar, eso que significa estancamiento para ti, puede ser un recuerdo, una mala experiencia, una sensación, una situación emocional, etc.

2. Ahora prende la vela amarilla con un fósforo de madera, que representa el elemento tierra, toma una pizca de sal gruesa y colócala en el vaso con agua.

3. Coloca el incienso y las ramas de romero en el recipiente para el calor y enciende con fuego ambos elementos. Hazlo con fósforos de madera.

4. Cuando comience a humear ve a la última habitación de tu casa, con recipiente en mano, recorre cada espacio, incluyendo cada rincón, para liberar tu hogar de malas energías. Todo el tiempo visualiza que estás limpiando de tu casa lo que ya no quieres experimentar más.

5. Al finalizar coloca el recipiente junto a la vela y reza un padre nuestro o la oración que más te guste. Como recomendación, abre puertas y ventanas. Bota el vaso con agua y sal, y vuelve a colocarlo en un altar con los mismos elementos. Haz este último paso diariamente hasta el 1 de enero.