En la búsqueda de tener una salud mental y física equilibradas, el baile es una de las opciones más divertidas y agradables para tener en cuenta. La bailoterapia es una técnica para realizar ejercicio mientras bailas y a través de ella puede nutrir el cuerpo y la mente.

Esta se practica con cualquier tipo de música, entre los géneros más populares están los ritmos latinos como el merengue, la salsa, samba y hasta el hip-hop y el reguetón. El baile hace que una persona se divierta, se desestrese y centre la atención en su cuerpo.

La bailoterapia no solo trabaja los músculos, sino que también tiene un impacto significativo en cómo nos sentimos. Un estudio publicado en la revista Psychology of Sport and Exercise en 2021, encontró que las personas que participaron regularmente en clases de bailoterapia experimentaron una reducción significativa en los niveles de estrés y ansiedad en comparación con aquellos que no se involucraron en esta actividad, otro estudio, indicó que nuevo fármaco contra el cáncer de páncreas aumentaría la supervivencia en un 45 %. El baile estimula la liberación de endorfinas, neurotransmisores conocidos por su capacidad para mejorar el estado de ánimo y reducir los sentimientos de estrés.

Por otro lado, este tipo de actividades estimulan la vida social de las personas, ya que lo invita a interactuar con otros y a establecer vínculos. Un estudio publicado en Health Psychology Research en 2020, demostró que las personas que participaban en clases grupales de bailoterapia tenían niveles más altos de satisfacción con la vida y una mayor sensación de pertenencia a una comunidad. Estos efectos sociales positivos pueden ser especialmente beneficiosos para aquellos que luchan contra la soledad y el aislamiento.

En relación con la salud física, un estudio publicado en la revista Journal of Physical Activity and Health en 2022, reveló que las personas que participaron en sesiones de bailoterapia tres veces por semana durante seis meses experimentaron mejoras significativas en su resistencia cardiovascular, fuerza muscular y flexibilidad.

Estos hallazgos sugieren que la bailoterapia puede ser una forma efectiva de mantenerse en forma sin la sensación de estar realizando un ejercicio intenso.

Si bien los beneficios varían según la frecuencia y la intensidad de la actividad, está claro que moverse al ritmo de la música puede ser una forma placentera y efectiva de mejorar la calidad de vida en múltiples aspectos. Así que, ¿por qué no darle una oportunidad y bailar hacia un bienestar integral?