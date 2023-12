Los arándanos son esenciales para una digestión saludable ya que la fibra que tiene ayuda a mantener la regularidad intestinal.

Una taza de arándanos contiene aproximadamente 3,6 gramos de fibra dietética. Esto representa aproximadamente el 12 % de la ingesta diaria recomendada de fibra para adultos.

Un estudio llamado “Effects of cranberry consumption on bowel function in healthy adults” fue publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics en 2017 y encontró que esta fruta puede ayudar a aliviar el estreñimiento.

El estudio incluyó a 24 adultos sanos que fueron asignados al azar a consumir 240 gramos de arándanos frescos o un placebo todos los días durante 12 semanas. Los resultados del estudio mostraron que los participantes que consumieron arándanos experimentaron un aumento en la frecuencia de las deposiciones y una disminución en la dureza de las heces, en comparación con los participantes que recibieron el placebo.

Si está experimentando estreñimiento, puede agregar arándanos a su dieta para ayudar a aliviar los síntomas. Puede comerlos frescos, congelados o enlatados. También puede beber jugo de arándanos.

Aquí hay algunos consejos para agregar arándanos a su dieta:

Agregue arándanos a su yogur o cereal.

Haga un batido de arándanos con leche, yogur o agua.

Agregue arándanos a sus ensaladas.

Hornee galletas o muffins con arándanos.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de Robby Bienestar con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.

