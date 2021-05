green

Según el portal Soñar.com, frecuentemente citado por medios argentinos como Clarín, indica que el ver moscas en los sueños también sigue la lógica de la realidad y puede indicar falta de higiene, suciedad y condiciones insalubres que pueden derivar en una enfermedad.

Sin embargo, la página va más allá y dice que las moscas concretamente significan muerte, pero no necesariamente de la persona que lo sueña. Esto depende de la situación y cómo las vea, pues esa muerte también puede verse como el fin de un ciclo doloroso.

¿Qué significa soñar con moscas en la comida?

Aunque en la mayoría de casos el significado de los sueños habla más del presente de quien sueña que de su futuro, el observar moscas en alimentos puede anticipar un evento impactante en el futuro con la capacidad de cambiar su vida de manera radical.

Eso sí, el hecho de que ese cambio sea positivo o negativo depende de si se consume o no la comida. Será positivo si no se come , y negativo si la llegó a probar.

¿Qué significa soñar con moscas volando?

Si lo que aparece en su sueño son moscas en vuelo, Soñar.com dice que estos sueños pueden significar que está por enterarse de rumores o chismes de alguien cercano, pero también advierte que podría entrar en la cadena de difusión.

Esto último sobre todo sucede si las moscas están volando sobre un lugar en particular, en cuyo caso se deberían encontrar pistas para identificar quiénes son los que lo quieren hacer partícipe del chismorreo. Además, sugiere evitar a esas personas.