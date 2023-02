El matrimonio es uno de los momentos más importantes que vive las parejas, porque con dicha ceremonia, deciden confirmarle al mundo el gran amor que se tienen y el deseo de estar unidos para siempre. Muchas personas ven este ritual nupcial como la realización de un sueño que han tenido desde la infancia. Esta no es una regla, pues otras toman la decisión de no llegar al altar, pues según sus creencias, no necesitan de un ritual para ratificar el gran amor y respeto que se tienen.

¿Qué significa soñar con una boda ajena?

Gracias a expertos en el mundo onírico se ha logrado determinar que, soñar con una boda ajena representa, en su gran mayoría, la aproximación de fiestas o alegrías para el soñador. Sin embargo, este tipo de sueños se deben analizar con cautela, pues no significa lo mismo si quien sueña es soltero, comprometido o divorciado.

Ten presente varios detalles si asistes, en tus sueños, a una boda. Si los invitados visten con prendas oscuras o de colores fríos, quiere decir que la pareja que va a contraer matrimonio no tendrá futuro y podría venir una ruptura.

¿Qué significa que estoy en una boda?

Soñar que te casas simboliza principalmente un cambio, la llegada de nuevos sucesos o personas que te empujarán a hacer cambios en tu rutina. Si en el sueño estás feliz y emocionado por el enlace, quiere anunciar cambios positivos, el logro de alguna meta que te has trazado o que está por ocurrir algo positivo para ti.