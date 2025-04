La Semana Santa 2025 se celebra del 13 al 20 de abril y es una de las festividades más significativas para los católicos en Colombia y el mundo. Este período, centrado en la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, invita a la reflexión, la oración y la penitencia.

Sin embargo, existen ciertas prácticas y actividades que, según las tradiciones religiosas y las recomendaciones de seguridad, no son aconsejables durante estos días.

A continuación, lo que debería evitar para vivir una Semana Santa en armonía con su espíritu y garantizar tu bienestar.

Consumir carne roja el Viernes Santo

Según el Código de Derecho Canónico, los católicos mayores de 14 años deben abstenerse de comer carne roja el Viernes Santo, día que conmemora la crucifixión de Jesús. Esta práctica de ayuno y abstinencia es una muestra de penitencia y respeto.

Aunque algunos extienden esta restricción a toda la Semana Santa, la norma eclesiástica solo la exige el Viernes Santo y, en algunos casos, el Miércoles de Ceniza. Ignorar esta tradición puede ser visto como una falta de compromiso con los preceptos religiosos. En su lugar, opte por platos con pescado, vegetales o legumbres, que son comunes en la gastronomía colombiana durante esta época.

Participar en actividades que contradigan el espíritu de reflexión

La Semana Santa es un tiempo de recogimiento, no de excesos. Actividades como fiestas ruidosas, consumo excesivo de alcohol o asistir a eventos que promuevan la diversión desenfrenada no son recomendables, ya que desentonan con el carácter solemne de la festividad.

Por ejemplo, mitos populares desaconsejan escuchar música alta o ver televisión el Viernes Santo, aunque no están fundamentados en normas oficiales, reflejan el deseo de mantener un ambiente de duelo y respeto. En cambio, asistir a procesiones, misas o hacer actividades familiares tranquilas son opciones más acordes.

Ignorar las medidas de seguridad en viajes

Semana Santa es una de las temporadas con mayor movilización en Colombia, con millones de personas viajando a destinos religiosos como Popayán, Mompox o la Catedral de Sal de Zipaquirá.

Sin embargo, no planificar adecuadamente puede llevar a accidentes o contratiempos. Revise el estado de tu vehículo, no conduzca bajo los efectos del alcohol y no ignore los límites de velocidad. Las autoridades recomiendan verificar frenos, aceite y llantas, usar el cinturón de seguridad y descansar adecuadamente antes de conducir.

Participar en aglomeraciones sin precaución

Las aglomeraciones en procesiones o eventos religiosos pueden representar riesgos para la salud. Se recomienda mantener el distanciamiento en iglesias, usar tapabocas en espacios cerrados y evitar reuniones familiares extensas en lugares poco ventilados, especialmente si hay adultos mayores presentes. Participar en ceremonias virtuales o al aire libre es una alternativa segura.

Creer en mitos sin fundamento

Existen creencias populares que, aunque arraigadas, no tienen sustento religioso oficial. Por ejemplo, se dice que no se deben tener relaciones sexuales, bañarse, caminar descalzo o subirse a árboles durante la Semana Santa, ya que podrían traer mala suerte o enfermedades.

Estas ideas, aunque parte del folclore, no están respaldadas por la Iglesia y pueden generar confusión. En lugar de seguir estos mitos, enfóquese en prácticas espirituales como la oración, la caridad o la participación en el Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo).

En conclusión, la Semana Santa es una oportunidad para renovar la fe, fortalecer los lazos familiares y disfrutar de un descanso responsable. Evitar las prácticas mencionadas no solo respeta el significado religioso de la festividad, sino que también garantiza su seguridad y la de sus seres queridos.

