Al día aparecen miles de productos y promociones en redes sociales para que, por medio de un simple clic, se pueda comprar cualquier producto hasta por más innecesario que parezca.

Para lograr eso, las empresas están utilizando el mercadeo basado en el acrónimo FOMO, fear of missing out o miedo a perderse de algo en su traducción a español, una estrategia psicológica que hacen que las personas compren artículos por el simple hecho de no dejar pasar una promoción.

Hay varias estrategias que se están utilizando para que ese tipo de mercadeo funcione de la mejor manera en el cerebro de los consumidores.

La primera es la recomendación o prueba social. Es una de las más utilizadas ya que se basa en que un famoso o creador de contenido con muchos seguidores sube un video recomendando un producto, dando a conocer a la empresa y de esta manera hace que las personas quieran adquirir o probar dicho elemento. Este es un importante activador psicológico ya que, de acuerdo con los datos de la consultora Nielsen, el 84 % de los consumidores confía en las recomendaciones de productos de sus amigos y familiares.

El segundo es un descuento a cambio de los datos. Cuando se entra por primera vez a una página que vende productos por Internet, suelen ofrecer un descuento del 10 o 15 % extra si se decide registrarse y entregar los datos personales. Al optar por recibir correos sobre promociones y lanzamientos a cambio de la información, se permite a la compañía conocer más al comprador y así saber qué ofrecer en el momento justo.

La tercera es una teoría aplicada por uno de los pioneros del ‘marketing’, Roberto Cialidini, quien aplicaba la técnica del ‘principio de escasez’. Esta consiste en que en la compañía dicen que el producto que están ofreciendo se vende muy rápido o que hay pocas unidades. De esta manera, el cerebro reacciona y al no querer perderse la oportunidad de ser uno de los pocos en tener el producto, termina comprando, aún sabiendo que solo es una estrategia de ventas.

Comprar ahora y pagar después es otra de las técnicas que se usan para vender más. Teniendo la opción de tarjetas de crédito o financiación por la misma tienda, la empresa garantiza que no hay que tener plata para llevar el producto que estaba mirando, una solución buena y fácil para el consumidor.

Finalmente, la técnica de ‘no te pierdas la oferta’. Normalmente estas promociones se presentan a tempranas horas de la mañana o tarde en la noche, para que las personas generen tráfico en la página web y, al pensar que los descuentos son por pocas horas, la gente hace lo necesario para adquirir cualquier producto solo por no perder las oportunidades.

Cómo no caer en estas estrategias psicológicas de marketing

Ser conscientes de estas tácticas es un primer paso pero puede no ser suficiente para evitar picar el anzuelo. Lo más importante es darse un tiempo para pensar y evitar las compras impulsivas, por mucho que recurran al recurso de escasez.

También es fundamental no caer en la trampa de los descuentos y facilitar información de contacto a las empresas, o hacerlo en ocasiones muy limitadas.