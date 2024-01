La caminadora es conocida por ser una opción efectiva para quemar calorías, ya que involucra el movimiento de todo el cuerpo y es un ejercicio de alto impacto que puede aumentar significativamente la frecuencia cardíaca.

Además, permite variar la velocidad e inclinación, lo que aumenta la intensidad del ejercicio y, por ende, la cantidad de calorías quemadas en un tiempo determinado.

Por otro lado, la bicicleta estática ofrece un ejercicio de menor impacto en las articulaciones y es ideal para personas que puedan tener limitaciones físicas o lesiones.

Aunque parece involucrar menos músculos que la caminadora, proporciona un excelente ejercicio cardiovascular y puede ofrecer la posibilidad de sesiones de mayor duración debido a su menor impacto en el cuerpo.

Qué quema más calorías entre la caminadora y la bicicleta estática

Aunque esto depende de la intensidad y el tiempo en el que la persona dure haciendo ejercicio en la máquina, la caminadora ayuda a quemar más calorías en menos tiempo, de acuerdo con El Español.

Más, si se utilizan algunos de los métodos recomendados por entrenadores, como subir la inclinación.

No obstante, la bicicleta estática es una opción más cómoda y económica para aquellos que buscan hacer ejercicio en casa, pues esas máquinas no consumen luz, ya que no necesitan conexión.

