Recientemente la Asociación Colombiana de Psiquiatría, mediante un comunicado, emitió una alerta por la escasez de medicamentos recetados para pacientes con alguna condición psiquiátrica.

Con la firma del presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Mauricio Castaño, el comunicado va dirigido a las siguientes autoridades sanitarias:

Dentro de los medicamentos en escasez están aquellos de enfermedades como ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, trastorno por estrés postraumático, trastorno de alimentación, o trastorno de la personalidad.

Cabe destacar que estos medicamentos regulan los síntomas de las enfermedades mentales o psiquiátricas, de acuerdo con el medio BBC, los antidepresivos son efectivos para tratar depresión moderada a severa, alivian rápidamente los síntomas de angustia y discapacidad en cerca de siete de cada 10 pacientes.

A diferencia de las terapias habladas, la prescripción de un medicamento garantiza que los pacientes tendrán la dosis completa del tratamiento, sin embargo, no se deben combinar con alcohol para que sean efectivos.

Segundo, si entra en una crisis, inmediatamente tiene que consultar. Imagínese una persona que toma un antidepresivo y un medicamento que le ayude a dormir, un paciente con una depresión o con una ansiedad, si no duerme al otro día está mal. Ya no quiere trabajar, no le provoca hacer nada todo el día irritable, malgeniado”, explicó Mauricio Castaño a Blu Radio.